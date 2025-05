Zmeda v Turčiji, pogajanja preložena? »Putin nam je dal klofuto!«

Ruski predsednik Vladimir Putin je na mirovna pogajanja z Ukrajino v Turčiji poslal le svoje pomočnike in namestnike ministrov, pri čemer je zavrnil prošnjo Kijeva, da se osebno sreča z Volodimirjem Zelenskim.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je potrdil, da se Putin ne bo udeležil mirovnih pogajanj v Turčiji. Mirovna pogajanja med Rusijo in Ukrajino so prestavljena na drugo polovico današnjega dne, je sporočila tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova. Pogovori v turškem mestu Istanbul so bili prestavljeni na pobudo turške strani, so še sporočili z ministrstva.

Zmeda se nadaljuje tudi v Istanbulu

Putin je v nedeljo predlagal neposredna pogajanja z Ukrajino v Istanbulu, nato pa je Zelenski dejal, da ga bo čakal v največjem turškem mestu. Toda po dneh ugibanj o Putinovih načrtih je Kremelj včeraj imenoval delegacijo, v kateri ni predsednika. Zdaj ni jasno, kako bo Ukrajina odgovorila, saj še ni javno povedala, koga bo poslala. Rusija pošilja predsedniškega svetovalca Vladimirja Medinskega, namestnika ministra za obrambo in ministra za zunanje zadeve ter vodjo vojaške obveščevalne agencije GRU.

Zmeda se nadaljuje tudi v Istanbulu, kjer so se novinarji zbrali v bližini palače Dolmabahce, ki so jo Rusi določili za lokacijo pogajanj.

Ruska tiskovna agencija TASS piše, da naj bi se pogovori začeli ob 10. uri po istanbulskem času, a je ukrajinski uradnik to zavrnil, češ da ura še ni dogovorjena. Zelenski, ki je pristal v Ankari, se bo najprej srečal s turškim predsednikom Tayyipom Erdoganom, v začetku tedna pa je dejal, da se je pripravljen pogovarjati samo s Putinom in ga izzval, naj pride v Istanbul, če bo dovolj pogumen. Kremelj je odgovoril z besedami, da Rusija ne pristaja na ultimate. Strani sta se nazadnje neposredno pogovarjali marca 2022, prav tako v Istanbulu, le nekaj tednov po tem, ko je Putin ukazal napad na Ukrajino.

»Prazen stol« in »klofuta«

Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot je dejal, da je Zelenski s prihodom v Turčijo pokazal dobre namene, a da je tam, kjer bi moral sedeti Putin, »prazen stol«. »Putin zavlačuje in očitno nima želje vstopiti v ta mirovna pogajanja, tudi potem ko je predsednik Donald Trump izrazil svojo razpoložljivost in željo, da omogoči te pogovore,« je dejal. No, Trump je sicer izjavil, da ni presenečen nad Putinovo odsotnostjo.

V senci napovedanih pogajanj nadaljevanje spopadov V senci napovedanih prvih neposrednih pogajanjih med Moskvo in Kijevom po letu 2022, ki bodo danes potekala v Istanbulu, se v Ukrajini nadaljujejo spopadi. Ruske sile so po navedbah obrambnega ministrstva zasedli dve vasi, nadaljujejo se tudi medsebojni napadi z droni.

»Zakaj bi šel on, če ne grem jaz?« se je vprašal predsednik ZDA. Medtem pa je v Turčijo že v sredo zvečer odpotoval ameriški državni sekretar Marco Rubio, ki se bo danes v Antalyi pridružil neformalnemu zasedanju zunanjih ministrov članic Nata na temo zviševanja obrambnih izdatkov. Estonija, članica EU in Nata, je dejala, da Putinu daje »klofuto« s pošiljanjem ekipe na nižji ravni.