Zmajčki pregnali ljudi s plaž: njihov strup povzroča slabost, bolečino, bruhanje ...

Potem ko smo pred dobrim mesecem poročali, da je morska biologinja v vodah pri Majorki opazila redko vrsto morskega polža glaucus atlanticus, ki je zaradi svojega videza znan tudi kot morski zmaj, kar je prvič po več kot 300 letih, da so to žival opazili na Balearskih otokih, pa so v teh dneh zaradi te strupene živali zaprli velik del priljubljene španske obale Costa Blanca. Tam je namreč prava invazija nenavadnih, skrivnostnih in redko opaženih morskih bitij.

Čeprav so veliki komaj nekaj centimetrov, je njihov pik tako močan kot pri t. i. portugalski ladjici, plavajočem ožigalkarju, katerega pik lahko povzroči celo smrt. Modri zmaji se celo hranijo z njo in absorbirajo strup svojega plena ter ga koncentrirajo na konicah svojih prstom podobnih izrastkov, s katerimi odganjajo napadalce. Čeprav so videti kot nekakšni mini prikupni pokemoni, so nevarni in tudi kanibali, saj včasih v ujetništvu jedo drug drugega, časnik The Sun opozarja Britance, ki radi zahajajo na to priljubljeno špansko obalo.

Visoke kazni

Da bi zaščitili kopalce, so lokalne oblasti dvignile rdeče zastave, reševalci pa opozarjajo obiskovalce. Rdeče zastave so se denimo pojavile na plažah v Guardamarju del Segura. Turisti, ki bi kršili prepoved kopanja, tvegajo visoke kazni. V sredo je bila plaža kljub prepovedi še vedno polna ljudi. Obiskovalcem svetujejo, naj živali nikoli ne prijemajo. Značilni simptomi strupa so slabost, bolečina, bruhanje in akutni alergijski dermatitis.

»Če vidite katerega od teh organizmov, ga ne prijemajte, niti z rokavicami, temveč obvestite reševalce in pristojne oblasti. Če vas piči, prizadeto mesto sperite z morsko vodo in se takoj oglasite na najbližji reševalni točki ali zdravstvenem centru,« je sporočil župan Guardamarja del Segura Jose Luis Saez, ki je povedal, da bodo rdeče zastave na plaži ostale do 24 ur. Kasneje so jih izobesili tudi na drugih. Policija je sprva prejela klic, da so žival opazili, kasneje pa so jih več našli na obali, je še poročal The Sun.