Zmagal je na volitvah, a ga trenutno ne podpira niti polovica

Predsednik ZDA Donald Trump tudi ob začetku svojega drugega mandata uživa eno najnižjih podpor javnosti od demokrata Harryja Trumana leta 1953, ugotavlja anketa Gallupa.

Trump je edini predsednik v zgodovini ZDA, ki takoj po prisegi na položaj ne uživa več kot 50-odstotne podpore javnosti, navaja Gallup in dodaja, da je ob tem tudi predsednik z največjo stopnjo nasprotovanja. Njegovo delo namreč odobrava 47 odstotkov, nasprotuje pa mu 48 odstotkov Američanov.

Anketo so izvedli pred torkom, ko je Trump razburil z ukinitvijo proračunske pomoči ameriškim zveznim državam in posameznikom ter med drugim ogrozil nadaljevanje zdravstvenega varstva za revne Američane in invalide.

Začnejo običajno dobro

Ameriški predsedniki ob nastopu položaja tradicionalno uživajo obdobje tako imenovanih medenih mesecev visoke javne podpore, ki se potem sčasoma praviloma zniža.

John F. Kennedy je imel ob nastopu položaja leta 1961 najvišjo, kar 72-odstotno podporo, čeprav je z majhno razliko premagal Richarda Nixona. Barack Obama in Dwight Eisenhower sta imela 68-odstotno podporo, Jimmy Carter pa 66-odstotno.

Povprečna podpora Trumpa se je v prvem mandatu gibala okoli 41 odstotkov, najvišjo pa je dosegel v letu 2020, ko je imel obdobja 49-odstotne podpore. Ob slovesu s položaja je imel januarja 2021 34-odstotno podporo.