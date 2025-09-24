Zlovešče svarilo Nemca: »Putin izziva članice Nata z enim samim ciljem«

Rusko vojaško letalo je preletelo fregato nemške mornarice v Baltskem morju, je v dejal nemški obrambni minister Boris Pistorius.

Boris Pistorius. FOTO: Tobias Schwarz Afp

»Vdori ruskih brezpilotnih letal in lovskih letal globoko v poljski in estonski zračni prostor ter prelet nemške fregate nad Baltskim morjem v nekaj dneh jasno kažejo, da Rusija dobesedno preizkuša svoje meje, vključno s tistimi, ki pripadajo državam članicam Nata, vse pogosteje in intenzivneje,« je opozoril minister.

Putin izziva Nato

Pistorius je te pripombe podal, ko je zakonodajalce v Bundestagu, spodnjem domu nemškega parlamenta, pozval, naj odobrijo proračun obrambnega ministrstva za leto 2026. Minister je dejal, da ruski predsednik Vladimir Putin »želi izzvati države članice Nata in prepoznati, razkriti ter izkoristiti domnevne slabosti v zavezništvu NATO«. Vendar je Pistorius dejal, da se Putin moti.

Proračunski predlog nemške vlade za leto 2026 vključuje 82,69 milijarde evrov rednih sredstev in dodatnih 25,51 milijarde evrov za poseben vojaški sklad, ustanovljen po ruski invaziji na Ukrajino. V proračunu za leto 2025 so redna sredstva znašala 62,43 milijarde evrov, poseben sklad pa 24,06 milijarde evrov.

»Zavezništvo se je na ruske provokacije odzvalo z jasno enotnostjo in odločnostjo, a hkrati s potrebno mirnostjo, ki je v teh dneh še posebej pomembna.«