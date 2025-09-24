  • Delo d.o.o.
NEMIRNI NEBO NAD EVROPO

Zlovešče svarilo Nemca: »Putin izziva članice Nata z enim samim ciljem«

Provokacije se kar nadaljujejo, tokrat rusko vojaško letalo nad nemško fregato.
M. U.
 24. 9. 2025 | 18:58
 24. 9. 2025 | 18:58
1:45
A+A-

Rusko vojaško letalo je preletelo fregato nemške mornarice v Baltskem morju, je v dejal nemški obrambni minister Boris Pistorius.

»Vdori ruskih brezpilotnih letal in lovskih letal globoko v poljski in estonski zračni prostor ter prelet nemške fregate nad Baltskim morjem v nekaj dneh jasno kažejo, da Rusija dobesedno preizkuša svoje meje, vključno s tistimi, ki pripadajo državam članicam Nata, vse pogosteje in intenzivneje,« je opozoril minister.

Putin izziva Nato

Pistorius je te pripombe podal, ko je zakonodajalce v Bundestagu, spodnjem domu nemškega parlamenta, pozval, naj odobrijo proračun obrambnega ministrstva za leto 2026. Minister je dejal, da ruski predsednik Vladimir Putin »želi izzvati države članice Nata in prepoznati, razkriti ter izkoristiti domnevne slabosti v zavezništvu NATO«. Vendar je Pistorius dejal, da se Putin moti.

image_alt
Ruski MiG-i raztrgali Natovo nebo – Trump opozarja na »velike težave« (VIDEO)

Proračunski predlog nemške vlade za leto 2026 vključuje 82,69 milijarde evrov rednih sredstev in dodatnih 25,51 milijarde evrov za poseben vojaški sklad, ustanovljen po ruski invaziji na Ukrajino. V proračunu za leto 2025 so redna sredstva znašala 62,43 milijarde evrov, poseben sklad pa 24,06 milijarde evrov.

»Zavezništvo se je na ruske provokacije odzvalo z jasno enotnostjo in odločnostjo, a hkrati s potrebno mirnostjo, ki je v teh dneh še posebej pomembna.«

Več iz teme

Vladimir PutinRusijaNatoNemčijaletaloBoris Pistorius
ZADNJE NOVICE
20:46
Novice  |  Slovenija
PLEMENITO DEJANJE

Pogumna srednješolka pokazala izjemno zrelost, rešila je življenje poškodovanemu srnjaku (FOTO)

V Poljčanah se je odvila izjemna zgodba o srčnosti, znanju in predanosti naravi.
24. 9. 2025 | 20:46
20:37
Novice  |  Slovenija
KURILNA SEZONA

Kdaj bo v blokih toplo? Strokovnjaki svarijo tudi pred napačnim kurjenjem

Posebno problematično je kurjenje zelenega odpada na prostem.
24. 9. 2025 | 20:37
20:23
Bizarno
AVSTRIJSKI ZNANSTVENIK

Napovedal, kdaj se bo svet končal in določil točen datum v letu 2026

Ostaja vprašanje, ali je imel Heinz von Foerster prav ali ne.
24. 9. 2025 | 20:23
19:45
Kronika  |  Na tujem
V TOREK ZVEČER

Tu so podrobnosti grozljive likvidacije Zorana: »Ne! Ne boš me več zaje****l!«. In nato streli ...

Z brodsko-posavske policijske uprave so sporočili, da kriminalistična preiskava še poteka.
24. 9. 2025 | 19:45
19:42
Novice  |  Slovenija
SVET RTVS

Toliko milijonov evrov v letu 2026 pričakuje RTV iz državnega proračuna

Uprava zavoda v predlogu izhodišč za programsko-poslovni načrt za prihodnje leto sicer navaja, da želi vzpostaviti enoten uredniški sistem, ki bo povezoval ekipe televizije, radia in digitalnih vsebin.
24. 9. 2025 | 19:42
19:31
Premium
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Adijo dizel! 792 kilometrov dosega in 320 kW polnjenja

Domača predstavitev: novi mercedes CLA najprej na elektriko, kmalu še kot hibrid; čez čas tudi izvedba s srednje veliko baterijo, nato še posebno zmogljiva različica AMG.
Gašper Boncelj24. 9. 2025 | 19:31

