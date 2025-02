Zlovešče sporočilo Putinovega vojnega jastreba: »To lekcijo bi se morale naučiti arogantne ameriške elite!«

Dmitrij Medvedjev, namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta, je dejal, da je Putinov pogovor s Trumpom pokazal, da se morebitni upi Zahoda o porazu Rusije ne bodo nikoli uresničili.

»To lekcijo bi se morale naučiti arogantne ameriške elite. Nemogoče nas je spraviti na kolena. In prej ko bodo naši nasprotniki to spoznali, bolje bo,« njegove besede navaja Sky News.

Iz Kremlja so po telefonskem pogovoru sporočili, da sta se Vladimir Putin in Donald Trump dogovorila za srečanje in da je Putin Trumpa povabil na obisk v Moskvo. Trump je dejal, da bo njuno prvo srečanje verjetno kmalu v Savdski Arabiji.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je ob prihodu na zasedanje Nata v Bruslju povedal, da je »evropska odgovornost pomembna« za zoperstavljanje ruskemu vojnemu stroju.

»Menim, da je svet srečen, da ima predsednika Trumpa. Samo on lahko v tem trenutku pritisne na močne in vplivne, da prinesejo mir,« je izjavil.