Zlovešča grožnja Lukašenka: Če se Rusija in ZDA dogovorijo, sta Ukrajina in Evropa končali!

Ruski predsednik Vladimir Putin je podal zelo obetavno izjavo o premirju z Ukrajino, ki pa ni popolna, je danes na srečanju z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem v Beli hiši izjavil ameriški predsednik Donald Trump, poročajo ameriški mediji.

Putin je danes sporočil, da je načeloma pripravljen podpreti začasno premirje z Ukrajino, a da obstajajo nianse, o katerih se morajo še pogovoriti z ameriškimi sogovorniki, tudi s predsednikom Trumpom. Trump je v Beli hiši dejal, da bi se zelo rad srečal s Putinom ali govoril z njim, vendar morajo zadeve hitro končati. S tem je najverjetneje mislil na mir med Ukrajino in Rusijo.

Državni sekretar ZDA Marco Rubio se je z Ukrajinci v Savdski Arabiji dogovoril o 30-dnevnem premirju med Ukrajino in Rusijo, Trumpov odposlanec Steve Witkoff pa je danes o tem v Moskvi govoril s Putinom. Trump je o Putinovem odzivu na ponudbo za premirje dejal, da bodo sedaj videli, ali je Rusija zraven. »Če ni, bo to trenutek velikega razočaranja za svet,« Trumpa navaja televizija NBC.

Podpiramo ameriški predlog o premirju, vendar obstajajo vprašanja, o katerih moramo razpravljati, je izjavil ruski predsednik Vladimir Putin v Moskvi po večurnem srečanju s svojim beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom.

Lukašenko se je, nič presenetljivo, v vsem strinjal s Putinom ter sporočil: »Če se Rusija dogovori z Združenimi državami, bosta Ukrajina in Evropa končani. Pogajalski proces med Rusijo in Ameriko drži usodo Evrope v svojih rokah, čeprav se Evropa obnaša kratkovidno. In spet nas ne bodo uspeli pretentati. Poznamo svoje interese in cilje. Pogovori s Putinom so bili intenzivni in produktivni ter se bodo nadaljevali jutri. S Putinom bom tesno sodeloval pri ukrajinskem vprašanju.«