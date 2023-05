Zlezel na vrh 116-metrske stolpnice, da bi opozarjal na sušo in visoke temperature

Sloviti francoski prosti plezalec Alain Robert, ki se ga je zaradi drznih urbanih podvigov prijel vzdevek francoski Spider-Man, je osvojil še en »vrh«. Tokrat je priplezal na vrh 116 metrov visoke stolpnice v Barceloni, da bi znova opozoril na problem podnebnih sprememb.

S stolpnice so ga spet pospremili policisti.

Alain Robert, ki bo letos avgusta dopolnil 61 let, se je steklene in jeklene fasade stolpnice Melia Barcelona Sky Hotel v svojem slogu lotil brez varovalne opreme, le s plezalnimi čevlji in vrečko magnezijevega prahu. »Rad bi predal sporočilo o podnebnih spremembah in izsuševanju tal v Španiji ter pozval oblasti, naj se čim prej lotijo reševanja tega problema,« je izjavil, ko je zlezel na vrh četrte najvišje zgradbe v Španiji. Seveda spet brez dovoljenja. Na vrhu so ga pričakali španski policisti, ki pa ga tokrat niso le okrcali in poslali nazaj po stopnicah, kot so to storili lani jeseni, ko je s sinom Julienom preplezal najvišji barcelonski nebotičnik Torre Glories, ampak so ga pridržali, česar pa je že vajen.

Španija se že nekaj let bori s hudo sušo, južna Evropa pa je že dlje v primežu nenavadno visokih temperatur, ki jih povzroča globalno segrevanje. Robert Alain je pred podvigom izjavil, da je površina stolpnice »precej agresivna«, in na pol v šali, na pol zares dejal, da bo zaradi vroče površine na lastni koži občutil posledice podnebnih sprememb. Prste je pred vročino zaščitil s plezalnim trakom, saj je sonce kljub razmeroma blagi temperaturi zraka 23 stopinj Celzija močno segrelo poslopje iz stekla in jekla. Pod 116-metrsko stolpnico se je zbralo na desetine opazovalcev, da so spremljali v rdeče oblečenega plezalca, ki je za vzpon potreboval le kake pol ure.

61 let bo dopolnil avgusta ta izjemni plezalec.

Alain Robert pleza od leta 1975; najprej je premagoval gore in pečine, že čez nekaj let pa se je osredotočil na zgradbe. Odtlej je splezal na več kot 150 impozantnih visokih gradenj po svetu, med njimi na najvišjo stavbo na svetu Burdž Kalifa v Dubaju, Eifflov stolp in most Golden Gate v San Franciscu, za svoj 60. rojstni dan pa je lani ponovno preplezal 187 metrov visoki nebotičnik Tour Total v pariški poslovni četrti La Defense.