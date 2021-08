Zjutraj klestila toča velikosti teniške žogice (FOTO)

Največja vremenska nevarnost velja za dele, ki so obarvani vijolično. FOTO: Severe Weather Europe



Na jugu vročina in požari

Nekaj dni za tem, ko je pri naših zahodnih sosedih klestila ogromna toča in med drugim močno poškodovala avtomobile na avtocesti, so se na severu Italije z neba iz nevihtnih celic ponovno vsule ledene krogle. Ponekod je bila toča velikosti teniške žogice.Podobno kot za Slovenijo je tudi za severozahod Italije za danes izdano vremensko opozorilo. Nestabilno ozračje prinaša intenzivne supercelične nevihte z veliko točo, uničujočim vetrom, obilnimi padavinami in tornadi, napovedujejo na portalu Severe Weather Europe.Največja vremenska nevarnost velja za del Evrope, ki se ga od severovzhoda Italije, preko severnega dela Slovenije, delov Avstrije in Madžarske do Slovaške in delov Poljske in Češke. Nevihtno dogajanje naj bi se v noči na ponedeljek umirilo.Huda neurja so ponoči zajela tudi Avstrijo. V deželi Salzburg je bilo najhuje na območju Pinzgaua, kjer so imeli gasilci ponoči polne roke dela. Poplavljalo je ulice in zalivalo kleti, ponekod je pustošila toča. Na avstrijskem Štajerskem je bilo zaradi obilnih padavin in vetra, ki je podiral drevesa, zaprtih več cest.Neurja severno sosedo sicer pestijo že od petka in tudi za danes ni napovedano izboljšanje. Med drugim je velika vremenska nevarnost za danes razglašena na Dunaju, kjer je veter dosegal hitrosti 110 kilometrov na uro..Južnemu delu Evrope pa v prihajajočih dneh grozijo temperature, ki se bodo približale rekordom. Živo srebro naj bi se na jugu Balkanskega polotoka gibale okoli 45 stopinj Celzija, lokalno lahko tudi več.Veliko skrbi povzročajo tudi požari, ki divjajo v Turčiji in Italiji. Požare na jugu Italije krepijo huda vročina, suša in močni vetrovi. Še posebej nevarni so ognjeni zublji v bližini Catanie na Siciliji, ki ogrožajo številne kmetije, živali in tudi turistična naselja. Pri gašenju sodeluje 12 letal, na poti na otok so še dodatni gasilc