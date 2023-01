Življenje pri minus 53: to je mesto, kjer vroča voda zmrzuje v zraku, prebivalce pa skrbi ledena megla (VIDEO)

Temperature v najsevernejšem kitajskem mestu so padle na -53 °C, kar je najnižja zabeležena temperatura, so navedli meteorologi. Mesto Mohe, ki se nahaja v severovzhodni provinci Heilongjiang, ki meji na rusko Sibirijo, je splošno znano kot severni pol Kitajske in je eno redkih v državi, ki ima subarktično podnebje.

Tam so 22. januarja ob sedmi uri zjutraj izmerili rekordnih 53 stopinj pod ničlo. Nazadnje je bilo skoraj tako hladno leta 1969.

Zime v Moheju so seveda mrzle in dolge; začnejo se v začetku oktobra in pogosto trajajo do maja. Ko je zelo mrzlo, se je lahko v Moheju pojavi tudi ledena megla – pojav, ko vodne kapljice v zraku ostanejo v tekoči obliki. Poleg tega je tam lahko tako mrzlo, da zmrzne tudi vroča voda, če jo vržemo v zrak.

Ledena megla je poseben vremenski pojav, značilen le za najhladnejša območja na Zemlji. Redno se pojavlja na Arktiki in Antarktiki, občasno pa tudi na Aljaski in na severu Rusije. Nastane pod posebnimi pogoji, ki vključujejo visoko vlažnost zraka, temperature pa morajo biti najmanj –30 stopinj Celzija. Za oblikovanje ledene megle so pomembne kaplje vode, ki najprej v tekočem stanju ostanejo v ozračju, nato pa zmrznejo in tako oblikujejo ledene kristale, ki 'lebdijo' v zraku.

Čeprav bi morda mislili, da nihče ne pride v to ledeno mesto na severu Kitajske, se turisti zgrinjajo, da bi si ogledali ledene znamenitosti. Na primer, leta 2011 je več kot 10.000 turistov prišlo na Mohe, da bi opazovali polarni sij.