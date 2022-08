Življenje 11-letne Jane na respiratorju viselo na nitki, ker so blokirali avtocesto

Družina Petrić se je v nedeljo vračala iz Omiša v Bratino pri Zagrebu s hčerko, ki trpi za spinalno mišično atrofijo in je na respiratorju. Okoli 15. ure so na počivališču Jadova v Liki gostujoči navijači Hajduka, ki so potovali na relaciji Zagreb–Osijek, zamaskirani izstopili iz svojih vozil in zaustavili promet. Povod je bil konflikt z navijači Dinama, ki so potovali na tekmo Šibenik–Dinamo v Šibenik, poroča 24sata.

»Gledala sem samo, koliko baterij je ostalo na respiratorju. Če se izprazni, namreč Jana neha dihati,« je povedala mama obolele. Družina sprva ni vedela, za kaj gre. Ko so vključili so radio, so šele ugotovili.

»Jana lahko diha sama morda 10–15 minut, vendar le v idealnih okoliščinah. Ta dan tega zagotovo ni mogla storiti, ker jo je bilo strašno strah. Ne govori, ima pa dobro razvit svoj jezik, torej komunikacijski sistem, s katerim jo z možem vse razumeva. Popolnoma se je zavedala vsega, kar se je dogajalo okoli naju,« je povedala Mirjana. Dodala je, da je Jano najbolj razburilo, ko je slišala policista govoriti staršema, da jih ne morejo rešiti iz situacije, v kateri so se znašli.

Nato je njen mož stopil iz avta in čez nekaj časa zagledal policista na motorju. Prosil ga je za pomoč in pokazal na Jano. Policist se je takoj odzval. Prižgal je smernike in jim rekel, naj vključijo vse štiri smernike in mu sledijo: »Potegnil nas je iz kolone in odpeljali smo se vse do njenega začetka.«