Živalski vrt zapirajo po 186 letih, pri vladi ostali gluhi

Bristolski živalski vrt, eden najstarejših na Otoku, je začel delovati leta 1836 in je veljal za enega najbolj priljubljenih. Zaradi številnih projektov za ohranitev ogroženih vrst je redno nastopal več kot dve desetletji, med 1962. in 1983., v oddaji Animal Magic na BBC, a slava in dolga desetletja koristnega dela mu niso zagotovili obstoja. Bristol Zoo žalostno zapira vrata in se uvršča na seznam ustanov, ki jih je pokončala pandemija.

Vrtove bodo ohranili

Obiskalo ga je več kot 90 milijonov ljudi, kaže osupljiva statistika, oskrbniki in naravovarstveniki, ki so dolgo tesno sodelovali z živalskim vrtom, pa so pred izumrtjem pomagali rešiti več kot 175 ogroženih vrst.

Dolgo je nastopal v oddaji na BBC.

Toda protikoronski ukrepi so dolgo prepovedovali ali pa vsaj omejevali vstop obiskovalcem, ustanova je tako bila prisiljena opuščati projekt za projektom; vlado so na resne težave začeli opozarjati že pred letom in pol ter jo prosili za pomoč, a so naleteli na gluha ušesa. Najhujši strahovi so se potrdili pred meseci, ko je postalo jasno, da bodo morali vrata dokončno zapreti, saj so finančne razmere nevzdržne.

90 milijonov ljudi ga je obiskalo.

Del živalskega vrta bodo preuredili v stanovanjsko sosesko, kažejo načrti, razkošne vrtove pa bodo poskusili kar se da ohraniti in odpreti kot javne parke.

Denar od prodaje bo šel v roke bristolskega zoološkega združenja, ki bo z zneskom in drugimi prispevki zagnalo projekt, s katerim bodo živalskim varovancem zagotovili novo streho nad glavo. Bristol Zoo se bo dokončno poslovil 3. septembra.