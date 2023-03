Zgradili bodo most na Sicilijo: to bo najdaljši viseči na svetu

Italijanska vlada je znova obudila zamisel o gradnji mostu med celino in otokom Sicilijo. Vlada premierke Giorgie Meloni je namreč v četrtek sprejela odlok o oživitvi spornega projekta gradnje velikega, več milijard evrov vrednega mostu.

3,2 km dolg most bo paradni konj italijanskega inženirstva.

Kljub dvomom o izvedljivosti projekta ter pomislekom o vplivu na okolje in stroških je Melonijeva prepričana, da bo projekt okrepil položaj Italije in pripomogel k oživitvi gospodarstva na revnejšem jugu, po besedah ministra za promet Mattea Salvinija pa bo 3,2 kilometra dolg most paradni konj italijanskega inženirstva.

Zamisel o gradnji mostu čez Mesinsko ožino ni nova, o tem so razmišljali že leta 252 pred našim štetjem v starem Rimu, ko je rimski konzul Metel prepeljal bojne slone iz Kartagine v današnji Tuniziji na celino na sodih, privezanih skupaj v obliki splavov, kot je v svojih spisih zapisal rimski učenjak Plinij starejši.

Italijanska vlada pod vodstvom Giorgie Meloni je sprejela odlok o oživitvi projekta izgradnje več milijard evrov vrednega mostu. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Tudi sodobni poskusi, da bi zagnali projekt, so vselej propadli zaradi visokih stroškov gradnje in izzivov pri postavitvi strukture med Messino na Siciliji in Reggio Calabrio na potresno ogroženem območju. Gradnja bi se lahko začela sredi leta 2024, parlament ima zdaj 60 dni časa, da odlok spremeni v zakon.

Trenutno je mogoče s Sicilije na celino priti le s trajektom ali letalom. Podporniki mostu, po katerem bi vozili tudi vlaki, pravijo, da bi lahko zmanjšal onesnaževanje in prihranil čas pri prevozu ljudi in tovora. Po drugi strani pa kritiki menijo, da bi bilo denar veliko bolje porabiti za izboljšanje slabih železniških in cestnih povezav na Siciliji in v Kalabriji.