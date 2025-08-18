KONEC VOJNE?

Zgodovinsko srečanje v Beli hiši: Trump sporočil, na kaj je pristal Putin

»Mislim, da bodo evropske države prevzele velik del bremena. Mi jim bomo pomagali in poskrbeli za varnost,« je dejal ameriški predsednik.
Fotografija: FOTO: Handout Afp
Odpri galerijo
FOTO: Handout Afp

STA, N. B.
18.08.2025 ob 22:20
18.08.2025 ob 22:22
STA, N. B.
18.08.2025 ob 22:20
18.08.2025 ob 22:22

Poslušajte

Čas branja: 3:44 min.

Ruski predsednik Vladimir Putin je pristal na to, da bodo v okviru mirovnega dogovora Ukrajini zagotovljena varnostna jamstva, je danes ob začetku srečanja z evropskimi voditelji in ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim v Washingtonu povedal predsednik ZDA Donald Trump. Znova se je zavzel za tristransko srečanje z Zelenskim in Putinom.

FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp
FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp
»V zelo pomembnem koraku je predsednik Putin potrdil, da bo Rusija pristala na varnostna jamstva za Ukrajino, in to je ena od ključnih točk, ki jo moramo upoštevati in jo bomo obravnavali za pogajalsko mizo. Prav tako bomo obravnavali, kdo bo v bistvu kaj naredil,« je ob začetku pogovorov v Beli hiši povedal Trump.

Tristransko srečanje z Zelenskim in Putinom

»Mislim, da bodo evropske države prevzele velik del bremena. Mi jim bomo pomagali in poskrbeli za varnost,« je še dodal. Znova se je zavzel za tristransko srečanje z Zelenskim in Putinom. Ob tem je omenil možnost nadaljnjih izmenjav zapornikov med Ukrajino in Rusijo, poroča britanski BBC.

Trump je prav tako napovedal, da bodo na srečanju z Zelenskim in evropskimi voditelji govorili tudi o morebitnih izmenjavah ozemlja. »V določenem časovnem obdobju, v enem ali dveh tednih, bomo vedeli, ali bomo to rešili ali pa se bodo ti grozni spopadi nadaljevali,« je še dodal, poroča tiskovna agencija Reuters.

Evropski voditelji za končanje vojne

FOTO: Alexander Drago Reuters
FOTO: Alexander Drago Reuters
Pogovorov v Beli hiši so se poleg Zelenskega udeležili tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, nemški kancler Friedrich Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron, britanski premier Keir Starmer, italijanska premierka Giorgia Meloni, finski predsednik Alexander Stubb in generalni sekretar Nata Mark Rutte.

Vsi so se zavzeli za končanje vojne v Ukrajini. »Moramo ustaviti ubijanje. Moramo ustaviti uničenje ukrajinske infrastrukture,« je denimo povedal Rutte. Zelenski je ponovil, da je varnost Ukrajine odvisna od ZDA in evropskih držav. Nemški kancler pa je pozval k prekinitvi ognja še pred morebitnim tristranskim srečanjem voditeljev ZDA, Ukrajine in Rusije.

»Ne morem si predstavljati, da bi se naslednje srečanje odvijalo brez prekinitve ognja, zato si za to prizadevajmo in poskušajmo izvajati pritisk na Rusijo,« je dodal Merz. Trump je sicer prepričan, da prekinitev ognja ni potrebna za končanje vojne.

Macron je medtem pozval k štiristranskemu srečanju, ki bi vključevalo tudi Evropo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Mislim, da bi kot nadaljevanje verjetno potrebovali štiristransko srečanje, ker ko govorimo o varnostnih jamstvih, govorimo o celotni varnosti evropskega kontinenta,« je dodal.

Srečanje za zaprtimi vrati

Srečanje voditeljev v Beli hiši se po uvodnih izjavah ob prisotnosti novinarjev sedaj nadaljuje za zaprtimi vrati.

Srečanje sledi petkovemu sestanku Trumpa in Putina na Aljaski. Ameriški predsednik je že po srečanju s Putinom izpostavil, da je najboljši način za konec vojne sklenitev mirovnega dogovora. Danes pa je pred pogovori v Beli hiši dodal, da v okviru mirovnega sporazuma Ukrajina ne bo vstopila v Nato in da tudi ne bo dobila nazaj polotoka Krim.

Trump je nato ob sprejemu Zelenskega napovedal, da bodo ZDA sodelovale pri zagotavljanju varnostnih jamstev za Ukrajino. Napovedal je tudi, da bo ruskega predsednika poklical po koncu današnjih posvetovanj v Washingtonu.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Vladimir Putin Donald Trump Volodimir Zelenski Rusija Ukrajina srečanje vojna v Ukrajini

Priporočamo

Zgodovinsko srečanje v Beli hiši: Trump sporočil, na kaj je pristal Putin
Zelenski Trumpu izročil pismo za Melanio: »To ni za vas, ampak za vašo ženo« (FOTO)
Še ena tragedija na slovenskih cestah, moški umrl na kraju nesreče
Franci Kek žaluje: Včeraj je mirno zaspala in odšla h Gospodu (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Zgodovinsko srečanje v Beli hiši: Trump sporočil, na kaj je pristal Putin
Zelenski Trumpu izročil pismo za Melanio: »To ni za vas, ampak za vašo ženo« (FOTO)
Še ena tragedija na slovenskih cestah, moški umrl na kraju nesreče
Franci Kek žaluje: Včeraj je mirno zaspala in odšla h Gospodu (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.