Zgodovinski sprehod 317.000 km nad Zemljo

Brez Wordnovega sprehoda te fotografije ne bi nikoli videli.



Pogled na Zemljo in Luno

Prvič brez karantene Posadke predhodnih Apollov so morale po pristanku za 14 dni v karanteno, enako je bilo z materialom, ki so ga prinesli z Lune, saj znanstveniki niso mogli biti prepričani, da niso astronavti s seboj domov prinesli neznanih bakterij ali česa drugega, kar bi na Zemlji lahko povzročilo kaos. A ko so preučili vzorce z Apollov 11, 12 in 14, so ugotovili, da na Luni ni življenja, niti v obliki mikroorganizmov, in posadki Apolla 15 ni bilo več treba v karanteno.

Pred petdesetimi leti se je astronavt, član posadke Apolla 15, zapisal v zgodovino, ko je izstopil iz komandnega modula Endeavour in izvedel prvi vesoljski sprehod. Iz varnega zavetja komandnega modula je moral, da bi iz tovornega dela servisnega modula pobral kamero in film.Pot do tja ni bila lahka niti kratka. Devet metrov se je moral Worden v eno smer previdno plaziti ob zunanji strani vozila in ves čas paziti, da se z rokami ni odmaknil od ohišja. Sovjetski in ameriški astronavti so sicer že pred njim nekajkrat zapustili plovila in vstopili v vesoljski prostor, a so to počeli v Zemljini orbiti, veliko bližje površju. Prvi je takšen podvig izvedel kozmonavt, 18. marca 1965.Posadka Apolla 15, poleg Wordna sta jo sestavljala šein, se je na omenjeni vesoljski sprehod v prostoru med Zemljo in Luno pripravljala več let. Podvig je bil namreč neizogiben. Servisni modul, kjer so bili shranjeni dragoceni posnetki, med drugim s površja Lune, namreč ne bi preživel pristanka in ves material bi bil izgubljen, zato se je moral nekdo žrtvovati in posnetke prinesti v komandni modul.To se je zgodilo na višini 317.000 kilometrov nad Zemljinim površjem. Wordnu je pomagal Irwin, ki je tudi sam delno izstopil iz kabine, in že to je bil podvig, saj je bil prostor izredno tesen in astronavta sta morala najprej premakniti več stvari, da sta se sploh lahko oba stlačila vanj. Strokovnjaki so na zunanjo stran servisnega modula namestili nekaj držal, ki so astronavtu pomagala in ga varovala med sprehodom, ki je trajal kar 39 minut. V tem času se je Worden trikrat podal iz enega do drugega modula, da je lahko prenesel ves material.Njegov podvig sta posneli televizijska kamera in kamera, ki jo je upravljal Irwin, ne nazadnje je šlo za zgodovinski podvig. Ko je Worden delo uspešno opravil, se je posadka začela pripravljati na vrnitev na Zemljo, ki je prav tako potekala brez težav. Al Worden je pozneje dejal, da je bil najbolj presunljiv in enkraten trenutek njegovega zgodovinskega sprehoda to, da mu je njegov položaj omogočal, da je hkrati videl tako Zemljo kot Luno.