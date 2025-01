Zgodovinska poteza cerkve! Papež Frančišek imenoval prvo žensko na ta položaj

Papež Frančišek je danes imenoval prvo žensko na čelo enega najvišjih upravnih organov rimske kurije. Kot so sporočili iz tamkajšnjega tiskovnega urada, bo vodenje dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, ki ureja tudi vprašanja cerkvenih redov, prevzela italijanska redovnica Simona Brambilla.

59-letna Italijanka, ki je bila od oktobra 2023 sekretarka dikasterija, bo na položaju prefekta nasledila brazilskega kardinala Joaa Braza de Aviza, ki je enega od najvišjih upravnih organov vodil od leta 2011. Postala bo prva prefektinja v zgodovini Katoliške cerkve. Ta položaj je sicer v državah enakovreden ministrskemu položaju.

Brambilla je pred tem delovala kot medicinska sestra in misijonarka v Mozambiku. Vrsto let je bila tudi vrhovna predstojnica misijonark Marije Tolažnice, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Že tretja ženska, ki jo je imenoval

Frančišek je med svojim enajstletnim pontifikatom na najvišje položaje v vatikanski državi že imenoval dve ženski, medtem ko možnost, da lahko laiki, vključno z ženskami, vodijo dikasterij in postanejo prefekti, obstaja šele od leta 2022. Do takrat je bil ta položaj rezerviran samo za kardinale in nadškofe, navaja vatikanski spletni portal Vatican news.

Papež Frančišek je imenoval prvo žensko na čelo enega najvišjih upravnih organov rimske kurije. FOTO: Andreas Solaro Afp

Leta 2016 je italijansko umetnostno zgodovinarko Barbaro Jatta imenoval za direktorico vatikanskih muzejev, enega od najpomembnejših virov prihodkov Vatikana. Leta 2021 je italijanska redovnica Raffaella Petrini postala generalna tajnica governatorata Vatikana in prva ženska na tem položaju, ki je tradicionalno pripadal škofu.