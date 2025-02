Zgodilo se je to, kar se je šušljalo že ves čas! Musk prevzel nadzor nad ameriškim finančnim sistemom

Ameriški milijarder Elon Musk, tesni zaveznik predsednika Donalda Trumpa, je prevzel nadzor nad plačilnim sistemom ameriškega ministrstva za finance. Kot vodja novoustanovljenega urada za vladno učinkovitost (Doge) je dobil nalogo, da odkrije nepotrebno porabo sredstev in korupcijo znotraj ameriške vlade.

Trump je pohvalil Muska zaradi domnevnega zniževanja stroškov, a obenem poudaril, da slednji ne more sprejemati odločitev brez predsedniške odobritve. Demokratični politiki in finančni analitiki opozarjajo, da ta poteza prinaša sistemsko tveganje za ameriško gospodarstvo.

To so Muskovi prvi ukrepi

Milijarder je že napovedal zaprtje Agencije za mednarodno pomoč (Usaid), ki letno financira humanitarne projekte po svetu v vrednosti več deset milijard dolarjev. Zaposlenim so onemogočili dostop do delovnih mest, vodenje agencije pa je prevzel državni sekretar Marco Rubio, ki je ob tem napovedal nadaljevanje le tistih programov, ki so skladni z ameriško nacionalno strategijo.

Elon Musk je nedavno razburil z izproženo desnico. FOTO: Mike Segar Reuters

Musk je na družbenem omrežju X (nekdanji Twitter), katerega lastnik je, zapisal, da »v realnem času poteka izkoreninjenje korupcije in potrate«. Prav tako je napovedal zaustavitev financiranja cerkvenih dobrodelnih organizacij, ki jih je označil za nezakonite.

Dostop do občutljivih finančnih podatkov

V ozadju prevzema nadzora nad plačilnim sistemom je prišlo do napetosti med uslužbenci finančnega ministrstva, ki so sprva nasprotovali Muskovi vlogi. Po posredovanju novega finančnega ministra Scotta Bessenta, imenovanega s strani Trumpa, so bili njihovi poskusi preprečitve dostopa neuspešni.

Musk je nadalje svoje zaupne ljudi namestil v ključna ameriška ministrstva, kjer imajo dostop do občutljivih podatkov o plačah in financiranju različnih vladnih programov – informacij, ki so bile doslej omejene na posebej pooblaščene uslužbence.

Ni izvoljen, upravlja s ključnimi podatki

Demokratska senatorka Elizabeth Warren je ministru Bessentu poslala pismo, v katerem izraža zaskrbljenost nad tem, da neizvoljeni milijarder upravlja s ključnimi finančnimi podatki. Opozorila je, da bi to lahko ogrozilo stabilnost ameriškega gospodarstva, vplivalo na izplačevanje dolgov in potencialno sprožilo globalno finančno krizo.

Medtem ko Trump in Musk javno poudarjata nujnost zmanjšanja vladnih stroškov, nekateri analitiki opozarjajo, da gre za nevaren eksperiment, v katerem Trump lahko z Muskovo pomočjo sprejema nepriljubljene odločitve, hkrati pa se izogiba neposredni politični odgovornosti.

Trumpovo imenovanje Muska na eno ključnih finančnih funkcij predstavlja potezo brez primere v ameriški politiki. Kritiki opozarjajo na nepreglednost vladnega financiranja in nevarnost koncentracije prevelike moči v rokah posameznika.

Kako se bodo ti ukrepi odrazili na ameriško in svetovno gospodarstvo, ostaja odprto vprašanje. Zagovorniki reform pa trdijo, da je čas za drastične spremembe v delovanju ameriške birokracije, ki je po njihovem mnenju predolgo neučinkovita in predraga.