Žgečkljive podrobnosti spolnega življenja Orbanovega zaveznika

Hvalil se je s protigejevsko ustavo

Prijatelj našega Zvera

V nedeljo, 29. novembra, je kot evropski poslanec odstopil Madžar(59). Kot razlog je navedel osebne razloge, odločitev pa da je sprejel po daljšem premisleku. V torek je sicer odjeknila novica. Policija sicer ni razkrila imena evropskega poslanca, ki je bil na t. i. mokri zabavi, a je v javnost kmalu prišlo, da je to prav Szajer. Ta evropski poslanec od leta 2004 je z zabave, na kateri naj bi se tudi drogirali, poskušal zbežati skozi okno, a se je pri tem poškodoval. Ko so ga policisti prijeli, se je skliceval na poslansko imuniteto.Szajer je priznal, da se je udeležil petkove zabave, ki jo je policija prekinila zaradi kršenja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Poudaril je, da ni užival drog, čeprav je policija dejala, da so našli tabletko ekstazija. Pripravljen je bil opraviti tudi test na prisotnost drog, a policisti tega niso storili. »Z nedeljskim odstopom sem potegnil politične in osebne zaključke,« je poudaril in se opravičil družini, kolegom in volivcem. Prosil jih je, naj ta spodrsljaj ocenjujejo na podlagi 30 let zavzetega in trdega dela.To trdo delo Szajerja, tesnega zaveznika madžarskega premierjain tudi enega izmed ustanoviteljev njegove stranke Fidesz, med drugim vključuje leta 2011 na novo napisano madžarsko ustavo, tako da sedaj v njej piše, da je zakon zveza med moškim in žensko. »bo gotovo zadovoljen, ko bo slišal, da je madžarska nova ustava zapisana na ipadu, natančneje na mojem ipadu,« se je takrat pohvalil. Njegova žena, s katero ima hčer, je znana odvetnica in sodnica.Szajerja, ki mu mnogi bolj kot samo udeležbo na zabavi očitajo dvoličnost, češ da je na Madžarskem preganjal geje in gejevsko skupnost, v Bruslju pa se je udeležil gejevske orgije, je že leta 2015 članica opozicijske Zveze svobodnih demokratovrazkrinkala kot geja. Szajer se na to izjavo ni odzval. Na Madžarskem se je že dolgo potihoma govorilo, da je njegovo zasebno življenje zelo barvito.Szajer, po poklicu odvetnik, je sicer tudi pisatelj. Junija lani je svojo knjigo Opij globalizacijske utopije in njen protistrup podaril tudi slovenskemu evroposlancu(SDS).Spolni škandal, v katerega se je zapletel Szajer, pa ni edini, ki je v zadnjih letih zadel Orbanovo vlado. Julija letos je na sodišču krivdo zaradi posedovanja otroške pornografije priznal, nekdanji madžarski ambasador v Peruju. Njegov odvetnik ga je na sodišču zagovarjal, da je živel zgledno življenje odvetnika, ki si je ustvaril diplomatsko kariero, in da je globoko veren človek, ki močno obžaluje svoja dejanja. Nekdanji olimpijski športnik, župan mesta Györ, pa je bil leta 2019 ujet med zunajzakonskim seksom z mlado žensko na jahti nekje na Jadranu.