Ženske zaslužijo za 14 odstotkov manj kot moški

Ženske v EU v povprečju še vedno zaslužijo manj kot moški, opozarjajo v Bruslju. V povprečju je njihova urna postavka 14,1 odstotka nižja, za vsak evro, ki ga zaslužijo moški, torej zaslužijo 86 centov. To je enako plačilu za delo, opravljeno v skoraj dveh mesecih na leto.

»Enakost je ena od temeljnih vrednot EU in temelj za neodvisnost in svobodo ljudi. Ženske in moški si zaslužijo enako plačilo, obravnavo in možnosti,« so v skupni izjavi ob evropskem dnevu enakega plačila, 10. novembru, zapisali podpredsednica za vrednote in preglednost Vera Jourova, evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit ter evropska komisarka za enakost Helena Dalli.

Čeprav je enako plačilo za ženske in moške določeno v pogodbah EU že več kot 60 let, se še vedno v celoti ne izvaja. Kljub izboljšanju položaja žensk v družbenem in poklicnem življenju so razlike v plačilu še vedno velike in globoko zakoreninjene.

Dejavniki za razlike v plačilu med spoloma so različni. Ker odgovornost za nego družinskih članov nosijo predvsem ženske, v večji meri delajo s skrajšanim delovnim časom. Prav tako ženske pogosto delajo v panogah, kjer so plače nižje, ali pa opravljajo slabše plačana dela. »Ženske se soočajo s steklenim stropom v podjetjih in so za opravljanje enakega dela plačane manj kot moški,« še piše v izjavi. To posredno vpliva tudi na njihove pokojnine, ki so prav tako nižje.