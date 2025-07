Ženska na robu živčnega zloma: tajnica oralno zadovoljila šefa, zdaj pa osvaja še mojega!

V Veliki Britaniji se je na svetovalko enega od časopisov obrnila zaskrbljena ženska, ki ne zaupa novi sodelavki svojega partnerja. Tajnica ima namreč mračno preteklost – polno golote, prešuštev in izdaj. In zdaj naj bi se spravila še na njenega moškega!

»Z njo je nekaj hudo narobe,« je pisala ženska v pismu svetovalki Jane O’Gorman. »Pred tremi leti so jo ujeli, kako oralno zadovoljuje direktorja – sredi pisarne! Šefove hlače okoli gležnjev, ona zgoraj brez, vse skupaj pa je organizirala sama, da bi šokirala njegovo ženo, ki jo je sama povabila na ‘kosilo’. Ženska je od groze omedlela.«

Zadeva je izbruhnila v škandal in tajnico so odpustili. A očitno je dobila drugo priložnost – zdaj sedi v pisarni njenega partnerja in, kot pravi zaskrbljena Britanka, je bolj samozavestna kot kdajkoli.

»Ne morete doma sedeti in trpeti, medtem ko vas morda vara, ponižuje in ogroža vaše zdravje ...« FOTO: Liudmila Chernetska Getty Images/istockphoto

»Ne pozdravlja me, z mojim partnerjem sta ves čas na službenih poteh, v hotelih, na ‘konferencah’. On pa mi razlaga, da so njegove naloge strogo zaupne in da ne more povedati, kam gre ali kaj počne. Lep izgovor,« se pritožuje.

Tajnico naj bi partner poznal že iz prejšnje službe, kjer je imela – kot dodaja piska – sloves uničevalke zakonov. Razdirala naj bi zveze in brez slabe vesti osvajala poročene moške.

Svetovalka ji je svetovala odločen pogovor s partnerjem: »Njena preteklost ni zanemarljiva. Morda se je spremenila, a če vas ignorira in če vam intuicija pravi, da nekaj ni v redu, imate vso pravico dvomiti. Pogovorita se – odkrito. Pove naj vam, ali je med njima res samo profesionalen odnos. V vsakem zdravem razmerju mora biti prostor za zaupanje in resnico.«

In če moški ni iskren?

»Potem morate ukrepati. Ne morete doma sedeti in trpeti, medtem ko vas morda vara, ponižuje in ogroža vaše zdravje. On se mora odločiti: ali vas prepriča in pomiri, ali pa odkrito pove, kaj se v resnici dogaja. Če ne bo, boste morda morali sami poiskati odgovore,« sklene Jane.