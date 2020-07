Ženin in nevesta vsak na svoji strani meje

Nepovabljena policista

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Pandemija ustvarja nove tradicije. FOTO: Adamradosavljevic/Getty Images

Nazdravljali so čez beli trak.

Pandemija covida-19 je marsikaj postavila na glavo, nedvomno pa poskrbela tudi za nove tradicije. Kot kaže, je poroko mogoče izpeljati, tudi če ženin in nevesta nista sočasno v isti državi: tako sta si zvestobo obljubila norveška nevesta in švedski ženin, med obredom sta namreč stala vsak na svoji strani meje.To je označeval bel trak, na vsaki strani so bili svatje, matičar pa je stal na norveškem ozemlju. »Poroko sva načrtovala že dolgo, zaradi pandemije pa se je vse še zavleklo. Nazadnje nisem hotela več čakati, zato sem predlagala, da bi se poročila kar takoj, pa čeprav vsak v svoji državi. Domači so se nama sprva smejali, potem pa so bili vsi navdušeni nad zamislijo!« pripoveduje nevesta, ki je kljub epidemiološkim ukrepom svojo poroko opisala kot naravnost pravljično.Svojemu izbrancu je namreč dahnila usodni da globoko sredi gozda, v norveški jugovzhodni pokrajini Holebekk, takoj ob meji s Švedsko, obredu pa je sledila skromna ohcet sredi čarobne divjine; in čeprav so nazdravljali čez beli trak in se svatje iz dveh držav niso smeli med seboj mešati ter družiti, smeha ni manjkalo, nedvomno pa se bosta mladoporočenca svojega dneva ljubezni spominjala z neizmernim veseljem.In, ne nazadnje, kljub strogim epidemiološkim zapovedim in ne ravno dostopni lokaciji se je dogodka udeležila kar večina povabljencev, sta zadovoljna ugotovila. Dva gosta sta bila celo nepričakovana – policista, ki sta nadzorovala spoštovanje varnostnih ukrepov.