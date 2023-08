Zelo posebni hoteli: za otroke skrbijo zaposleni, mame pa lahko uživajo

Novopečene mame različne kulture obravnavajo na različne načine. Medtem ko denimo v Združenih državah Amerike mnogim ne pripada niti en mesec plačanega porodniškega dopusta, lahko v Južni Koreji obiščejo posebne hotele, ki so namenjeni temu, da si ženske po porodu odpočijejo. S seboj seveda vzamejo otroke, a zanje večino skrbijo zaposleni.

Ženske jih lahko vidijo, kadar hočejo, a jih osebje spodbuja, naj v prvi vrsti poskrbijo zase.

Za takšen poporodni dopust se je odločila tudi Sarah Goo, ki je svojo izkušnjo nato prek družbenih omrežij delila s svetom. Kot je povedala Sarah, lahko mame svoje otroke sicer vidijo, kadar koli se jim zahoče in z njimi preživijo, kolikor časa želijo, da pa jih osebje spodbuja, naj v prvi vrsti poskrbijo zase in se odpočijejo. »Za novorojence skrbi medicinsko osebje, a pokličejo mamo v primeru, da je treba otroka nahraniti, ali če preveč joče, sicer pa nas razvajajo na vse mogoče načine,« pravi Sarah, ki je oddih izkoristila za dolge sprehode v naravi, meditacijo, privoščila si je masaže in pedikure, ki so vključene v ceno.

Gostje dobijo tri sveže pripravljene obroke na dan in dve malici, vso hrano pa pripravijo ob pomoči nutricionistov, ki poskrbijo, da dobijo mame vse potrebne vitamine in minerale. »Vsak obrok je vseboval tudi juho iz alg, ki pomagajo pri izločanju toksinov iz telesa in povečajo proizvodnjo mleka,« je dodala Sarah, ki je med oddihom izjemno uživala, zaradi česar pa je imela kar malce slabo vest. »Novopečene mame so utrujene, nenaspane, ves čas se morajo ukvarjati z otrokom, meni pa je bilo vse to prihranjeno, zato se mi je na trenutke zazdelo, da sem slaba mama,« je potarnala Južnokorejka, ki ni izdala, koliko je plačala za oddih, je pa dejala, da je bila cena tako visoka, da izkušnje najverjetneje ne bi ponovila.