Želijo si prenove vrta, ki ga je Melania uredila po svojem okusu

Ameriški zgodovinar Michael Beschloss je delil primerjavo fotografij vrta pred in po Melaniini obnovi. FOTO: Zaslonski Posnetek, Twitter

Ob vrtu je dodala tlakovano pot. FOTO: Reuters

Več kot 50 tisoč Američanov je podpisalo spletno peticijo, s katero pozivajo prvo damo, da zeleni okolici pred Belo hišo povrne staro slavo še iz obdobja, poroča BBC.Nekdanja prva damase je lani lotila korenite prenove znamenitih vrtov Rose Garden. Že takrat se je nanjo osul plaz kritik, da je »uničila vrt in ga iz »barvitega raja« spremenila v »hladno in prazno dvorišče«.Vrt, ki se nahaja tik ob ovalni pisarni, je bil prvič oblikovan leta 1913, v šestdesetih letih ga je nato prenovila nekdanja prva dama Jacqueline Kennedy. Svoj pečat v Beli hiši je hotela pustiti tudi trenutna prva dama.Podpisniki peticije zdaj zahtevajo, da se vrt spet preuredi. Čeprav je v peticiji navedeno, da je Malenia iz vrta umaknila češnjeva drevesa, ki jih je Bela hiša prejela v dar z Japonske, pa so ameriški mediji pisali, da je šlo pravzaprav za jablane in da so jih presadili na drugo mesto.Melaniina zamisel vrta je bila bolj minimalistična in prevladujejo zelene in nežne barve, medtem ko je bil pred prenovo vrt pisan. Cvetlične aranžmaje so lani krasile vrtnice v kremnih, svetlo rumenih in belih odtenkih, del travnate površine pa so zamenjali apnenčasti tlakovci.Ali se bo za spremembo vrta odločila tudi Jill, še ni znano.