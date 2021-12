Železna maska potrjuje vpliv Rimljanov

Rimsko cesarstvo je imelo na ozemlju današnje Turčije pred 1800 leti pomembno vlogo, ugotavljajo zgodovinarji in arheologi, njihove trditve pa potrjujejo tudi zanimive najdbe. Nedavno so v ostankih starodavnega mesta v Adrianoplu oziroma Odrinu v pokrajini Paflagonija odkrili obrazno masko pripadnika rimske konjenice, ki je tako še en dokaz o vplivu mogočnega imperija v tistem času.

Mogočna vojaška utrdba

Masko so izkopali v predelu, ki naj bi bil rimska vojaška struktura, od leta 2003 so arheologi z bližnje univerze Karabük v tamkajšnji okolici odkrili ostanke pomembnih zgradb iz 3. stoletja našega štetja, med drugim dve cerkvi, gledališče, nekaj grobnic in vilo, odkrili pa so še dve kadi, trg in stavbo, ki je služila kot vojašnica in v kateri se je skrivala tudi železna maska.

V 14. stoletju je mesto postalo del Osmanskega cesarstva. FOTO: Rai36de/Getty Images

»Glede na utrjene zidove sklepamo, da je bila to vojaška struktura. Zgodovina tega dela obale Črnega morja še ni povsem raziskana, naše najdbe pa potrjujejo pomemben vpliv rimskega imperija na tam območju,« pojasnjuje Ersin Çelikbaş, arheolog z univerze Karabük. »Vse kaže, da so imeli Rimljani pomembno vojaško utrdbo prav v Adrianoplu. Očitno so se tu odločili zavračati poskuse morebitnih vdorov z vzhoda in braniti svoje meje.« Dokaz za to je tudi vojaška maska, ki je bila nekoč del mogočne čelade, a strokovnjaki pojasnjujejo, da so pogumni možje te najverjetneje nosili le med vajami in športnimi igrami, ne pa tudi med bitkami.

Na tem območju so se bile pomembne zgodovinske bitke.

Adrianopel (Hadrianopolis) nosi ime po rimskem cesarju Hadrijanu. V 14. stoletju si ga je izborilo Osmansko cesarstvo, mesto so preimenovali v Odrin (Edirne), ki je bilo slabo stoletje tudi glavno mesto imperija. Izkopavanja v Adrianoplu, kjer so se zvrstile številne pomembne bitke in ki se hvali s pisano zgodovinsko in kulturno dediščino, se bodo nadaljevala; arheologi bodo najdbe, potem ko jih bodo proučili, odstopili bližnjim muzejem, ostanke rimskih struktur pa bodo po koncu del ustrezno zaščitili in prav tako ponudili na ogled javnosti.