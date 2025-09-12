Zelenski vrača udarec! Velik napad na Rusijo: zadet objekt Lukoila, tarča tudi Moskva (VIDEO)

Obrambno ministrstvo v Moskvi je danes sporočilo, da je ruska vojska prestregla 221 ukrajinskih dronov. Šlo je za enega najobsežnejših ukrajinskih napadov z droni od začetka ruske ofenzive.

Rusija je medtem z brezpilotniki napadla ukrajinsko regijo Sumi na severu države, pri čemer je v napadu na industrijsko območje na obrobju istoimenskega glavnega mesta regije izbruhnil požar. Poškodovanih je bilo več stavb in vozil, poročil o žrtvah pa ni bilo, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. O več kot 400 ruskih napadih so od četrtka zjutraj poročali v regiji Zaporožje, kjer je bil med operacijo na terenu ubit ukrajinski vojaški pilot.

Več kot 30 dronov so sestrelili nad Sankt Petersburgom in regijo Leningrad, ki obkroža drugo največje rusko mesto, še devet pa nad Moskvo in okoliško regijo.

Tarča ukrajinskih napadov je bila v zadnjih dveh dneh tudi ruska regija Belgorod ob meji z Ukrajino, kjer je bila po navedbah guvernerja Vjačeslava Gladkova ubita ena oseba, še okrog 24 pa ranjenih.

Zaradi grožnje brezpilotnih letalnikov v regiji so zaprli letališče Pulkovo v Sankt Peterburgu, ki je zaradi okrepljenih ukrajinskih napadov vse pogostejše. Zaradi zaprtja je bilo skoraj 50 letov odloženih ali odpovedanih. Prebivalci Sankt Peterburga in Leningrajske regije še naprej poročajo o eksplozijah, je navedel Kyiv Independent.

Brezpilotni letalniki ciljajo na Moskvo

Brezpilotni letalniki so ciljali tudi na rusko prestolnico.

»V bližini Moskve je bilo sestreljenih najmanj devet ukrajinskih brezpilotnih letal,« je dejal župan Sergej Sobjanin.

Sobjanin je na Telegramu zapisal, da so na kraj nesreče napotili reševalne službe, vendar ni navedel podrobnosti o lokacijah sestrelitev ali morebitni škodi.

Ruski Telegram kanali so, sklicujoč se na lokalne prebivalce, poročali o eksplozijah v mestih Možajsk in Dedovsk v Moskovski regiji, zahodno od prestolnice. Tudi Smolensk je prizadel tudi nov val napadov z droni. Guverner Smolenske oblasti Vasilij Anohin je dejal, da zračna obramba odbija napade z droni, vendar ni podal dodatnih podrobnosti.

Rusija in Belorusija začenjata skupne vojaške vaje Rusija in Belorusija začenjata skupne vojaške vaje, ki bodo trajale do torka. Njihov začetek je zaznamoval sredin vdor ruskih dronov v poljski zračni prostor, ki je sprožil odziv zveze Nato in obsodbe ruskih provokacij. Rusija medtem nadaljuje ofenzivo v Ukrajini in izvaja vse obsežnejše zračne napade.

Prebivalci Smolenska so poročali, da so v mestu slišali eksplozije. Na posnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, priče trdijo, da so droni ciljali na bližnji objekt Lukoila. Posnetek prikazuje dim in plamene, ki se dvigajo iz velikega požara na neznani lokaciji.