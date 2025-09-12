VOJNA V UKRAJINI

Zelenski vrača udarec! Velik napad na Rusijo: zadet objekt Lukoila, tarča tudi Moskva (VIDEO)

Ukrajina je že prej poslala brezpilotne letalnike proti Moskvi, vendar je bila le delno uspešna. V zadnjih mesecih je zavestno spremenila taktiko uporabe brezpilotnih letalnikov za motenje ruskih zračnih operacij in ozaveščanje ruskega prebivalstva o realnosti vojne.
Fotografija: Volodimir Zelenski in Vladimir Putin. FOTO: Mandel Ngan Afp
Odpri galerijo
Volodimir Zelenski in Vladimir Putin. FOTO: Mandel Ngan Afp

M. U.
12.09.2025 ob 09:35
12.09.2025 ob 09:46
M. U.
12.09.2025 ob 09:35
12.09.2025 ob 09:46

Poslušajte

Čas branja: 3:19 min.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je danes sporočilo, da je ruska vojska prestregla 221 ukrajinskih dronov. Šlo je za enega najobsežnejših ukrajinskih napadov z droni od začetka ruske ofenzive.

Rusija je medtem z brezpilotniki napadla ukrajinsko regijo Sumi na severu države, pri čemer je v napadu na industrijsko območje na obrobju istoimenskega glavnega mesta regije izbruhnil požar. Poškodovanih je bilo več stavb in vozil, poročil o žrtvah pa ni bilo, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

O več kot 400 ruskih napadih so od četrtka zjutraj poročali v regiji Zaporožje, kjer je bil med operacijo na terenu ubit ukrajinski vojaški pilot.

Več kot 30 dronov so sestrelili nad Sankt Petersburgom in regijo Leningrad, ki obkroža drugo največje rusko mesto, še devet pa nad Moskvo in okoliško regijo.

Tarča ukrajinskih napadov je bila v zadnjih dveh dneh tudi ruska regija Belgorod ob meji z Ukrajino, kjer je bila po navedbah guvernerja Vjačeslava Gladkova ubita ena oseba, še okrog 24 pa ranjenih.

Zaradi grožnje brezpilotnih letalnikov v regiji so zaprli letališče Pulkovo v Sankt Peterburgu, ki je zaradi okrepljenih ukrajinskih napadov vse pogostejše. Zaradi zaprtja je bilo skoraj 50 letov odloženih ali odpovedanih. Prebivalci Sankt Peterburga in Leningrajske regije še naprej poročajo o eksplozijah, je navedel Kyiv Independent.

Brezpilotni letalniki ciljajo na Moskvo

Brezpilotni letalniki so ciljali tudi na rusko prestolnico. 

»V bližini Moskve je bilo sestreljenih najmanj devet ukrajinskih brezpilotnih letal,« je dejal župan Sergej Sobjanin.

Sobjanin je na Telegramu zapisal, da so na kraj nesreče napotili reševalne službe, vendar ni navedel podrobnosti o lokacijah sestrelitev ali morebitni škodi.

image_alt
Putin bo znorel! Poglejte, kaj so pregrešno dragi ruski ladji naredili Ukrajinci (VIDEO)

Ruski Telegram kanali so, sklicujoč se na lokalne prebivalce, poročali o eksplozijah v mestih Možajsk in Dedovsk v Moskovski regiji, zahodno od prestolnice. Tudi Smolensk je prizadel tudi nov val napadov z droni. Guverner Smolenske oblasti Vasilij Anohin je dejal, da zračna obramba odbija napade z droni, vendar ni podal dodatnih podrobnosti.

Rusija in Belorusija začenjata skupne vojaške vaje

Rusija in Belorusija začenjata skupne vojaške vaje, ki bodo trajale do torka. Njihov začetek je zaznamoval sredin vdor ruskih dronov v poljski zračni prostor, ki je sprožil odziv zveze Nato in obsodbe ruskih provokacij. Rusija medtem nadaljuje ofenzivo v Ukrajini in izvaja vse obsežnejše zračne napade.

Prebivalci Smolenska so poročali, da so v mestu slišali eksplozije. Na posnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, priče trdijo, da so droni ciljali na bližnji objekt Lukoila. Posnetek prikazuje dim in plamene, ki se dvigajo iz velikega požara na neznani lokaciji.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Rusija dron brezpilotni letalnik vojna v Ukrajini Ukrajina Moskva Vladimir Putin Volodimir Zelenski

Priporočamo

Premium
Urška obubožana, a s tremi odvetniki trdi, da kot direktorica ni oškodovala upnikov
Premium Photo
EKSKLUZIVNO: Barron Trump prihaja z dedkom v Slovenijo (Suzy)
Premium
Nove pretresljive podrobnosti krvavega družinskega zločina na obrobju Ljubljane
Tadeja Majerič iskreno o Janu Plestenjaku: »Zdaj njegove pesmi doživljam drugače«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Urška obubožana, a s tremi odvetniki trdi, da kot direktorica ni oškodovala upnikov
Premium Photo
EKSKLUZIVNO: Barron Trump prihaja z dedkom v Slovenijo (Suzy)
Premium
Nove pretresljive podrobnosti krvavega družinskega zločina na obrobju Ljubljane
Tadeja Majerič iskreno o Janu Plestenjaku: »Zdaj njegove pesmi doživljam drugače«

Izbrano za vas

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.