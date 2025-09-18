Zelenski v ekskluzivnem intervjuju: »Začne se jeseni, a gre jim veliko slabše, kot so povedali Putinu. On za to ne ve« (VIDEO)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ekskluzivnem intervjuju za Sky News dejal, da se ruske sile po treh neuspešnih poskusih letos pripravljajo na dve novi ofenzivni operaciji to jesen.

»Jeseni se pripravljajo na še dve ofenzivni operaciji. Tri so že bile, pred nami pa sta še dve težki ofenzivni kampanji,« je dejal Zelenski. Izjava prihaja po poročilih, da je ruski predsednik Vladimir Putin ameriškim uradnikom povedal, da namerava do konca leta 2025 zavzeti celotno Donbaško regijo. Po poročanju Reutersa Putin verjame, da njegove sile zmagujejo, kljub omejenim ozemeljskim pridobitvam.

Manj kot 1 odstotek dodatnega ukrajinskega ozemlja

Od novembra 2022 je Moskvi uspelo zavzeti manj kot 1 odstotek dodatnega ukrajinskega ozemlja. Zelenski je ruske neuspehe pripisal visokim izgubam v osebju in opremi. »Izgubili so, ker je bilo veliko žrtev in veliko izgub opreme. Kar sem rekel Evropejcem in kar sem rekel v Beli hiši - Rusi ne bodo mogli osvojiti našega vzhoda.« Ukrajinski predsednik je prav tako zavrnil trditve, da bi Rusija lahko zavzela mesta, kot je Sumy na severovzhodu države, in jih označil za laži in manipulacije, ob tem navaja Kyiv Independent.

Ruska vojska je v začetku letošnjega leta odprla novo fronto v Sumski oblasti in maja in junija zavzela več vasi. Toda v začetku septembra je Zelenski dejal, da je bila ofenziva popolnoma ustavljena. »Verjamem, da gre Rusom slabše, kot so pričakovali. Gre jim veliko slabše, kot so povedali Putinu. On za to ne ve,« je dodal.

Po poročanju The Economista je Rusija med 1. majem in 9. julijem izgubila približno 31.000 vojakov, medtem ko ukrajinski generalštab ocenjuje skupne ruske izgube od začetka invazije leta 2022 na približno 1,1 milijona. Zelenski je prejšnji mesec sicer dejal, da bo Rusija potrebovala še štiri leta, da v celoti prevzame Donbas, regijo na vzhodu Ukrajine, ki vključuje večinoma okupirano Lugansko in delno okupirano Doneško oblast.