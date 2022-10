Zelenski Ukrajincem prepovedal pogajanja s Putinom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na svoji spletni strani objavil odlok, ki Ukrajincem prepoveduje pogajanja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Odlok je pred tem sprejel ukrajinski svet za varnost in obrambo, z njim pa se je odzval na rusko priključitev štirih ukrajinskih regij na jugu in vzhodu države. Svet, ki ga vodi Zelenski, sestavljajo pa ga člani vlade ter vodje oboroženih sil in varnostnih služb, je rusko priključitev štirih ukrajinskih regij ponovno označil za kršitev mednarodnega prava.

Po ruski invaziji 24. februarja so sicer potekali številni pogovori med predstavniki obeh strani, a je Kremelj za vsa pogajanja na predsedniški ravni postavil stroge pogoje, ki so bili za Ukrajino nesprejemljivi. Kijev pa je sedaj zaradi nekaterih vojaških uspehov praktično izključil možnost za pogovore, vse dokler se ruske sile ne umaknejo z njihovega ozemlja.

Putin je minuli petek na slovesnosti v Kremlju podpisal dokumente o priključitvi ukrajinskih regij Herson, Zaporožje, Donjeck in Lugansk. Pred tem so proruske oblasti v štirih regijah izvedle referendume, na katerih se je po njihovih navedbah prebivalstvo z veliko večino odločilo za priključitev k Rusiji. Priključitev je v ponedeljek ratificiral spodnji dom parlamenta v Moskvi, danes pa jo je soglasno sprejel še zgornji dom. Dokumente bo zdaj ponovno podpisal še predsednik Putin, s tem pa bo formalni postopek priključitve končan.

Ukrajina in zahodne države so referendume nemudoma obsodile in jih označile za nezakonite, mednarodna skupnost pa ruske priključitve štirih ukrajinskih regij ne priznava.