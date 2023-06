Zelenski: Ukrajina pred koncem vojne ne bo članica Nata

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je javno povedal, da se njegova država ne bo mogla pridružiti Natu, dokler traja vojna. »Ne zato, ker tega ne bi želeli, ampak zato, ker je to nemogoče,« je priznal na brifingu v prisotnosti estonskega kolega Alarja Karisa v Kijevu.

Zelenski je od začetka ruske invazije februarja lani večkrat javno pozval k čimprejšnji včlanitvi Ukrajine v Evropsko unijo in Nato. Medtem ko so se v Kijevu junija lahko razveselili statusa države kandidatke za članstvo v EU, pa so države članice Nata glede pridružitve Ukrajine bolj zadržane.

Šteje za napad na vse

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je sicer poudaril, da vse članice vojaškega zavezništva stojijo za zavezo iz leta 2008, da se bo Ukrajina nekoč v prihodnosti pridružila Natu.

Pri vprašanju ukrajinskega članstva je ključna določba o kolektivni obrambi, zapisana v petem členu severnoatlantske pogodbe. V njem piše, da »se oborožen napad na eno ali več pogodbenic v Evropi ali Severni Ameriki šteje za napad na vse pogodbenice«.

Zelenski je v četrtek na drugem zasedanju Evropske politične skupnosti v Moldaviji evropskim voditeljem sporočil, da bo vsak dvom o tem, ali naj Ukrajino sprejmejo v Nato, opogumil Rusijo za napade na druge države.

