Zelenski Trumpu izročil pismo za Melanio: »To ni za vas, ampak za vašo ženo« (FOTO)

ZDA bodo sodelovale pri zagotavljanju varnostnih jamstev za Ukrajino, je danes v Ovalni pisarni z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Zavzel se je za tristransko srečanje z Vladimirjem Putinom in napovedal, da bo ruskega predsednika poklical po koncu današnjih posvetovanj v Washingtonu.

Trump je med pogovori z novinarji pred bilateralnim srečanje z Zelenskim izrazil prepričanje, da si Putin želi končanja vojne. »Mislim, da bomo, če bo danes vse potekalo po načrtih, imeli tristransko srečanje in mislim, da bo takrat obstajala razumna možnost za končanje vojne,« je dodal. Tudi Zelenski je izrazil pripravljenost na tristransko srečanje s Putinom in Trumpom.

»Vključili se bomo«

Ameriški predsednik je prav tako ocenil, da napredujejo pri prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini. Ob tem je poudaril, da so evropske države »prva obrambna linija«, a da bo pri zagotavljanju miru pomagal tudi Washington, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Vključili se bomo,« je dodal.

Prepričan je, da prekinitev ognja ni potrebna za končanje vojne. »Vem, da bi bilo morda dobro, če bi jo imeli, vendar strateško razumem, zakaj je ena ali druga država ne želi,« je dodal. Ob tem se je zavzel za trajno premirje.

Putina bo poklical še danes

Trump namerava po pogovorih z Zelenskim in evropskimi voditelji v Beli hiši opraviti še telefonski pogovor s Putinom.

Zelenski se je medtem Trumpu zahvalil za njegova prizadevanja za končanje vojne. »Želimo, da se konča dobro za vse. Ukrajinski narod je trpel,« je povedal in se ravno tako zavzel za trajen mir.

Prav tako se je zahvalil prvi dami ZDA Melanii Trump za pismo, ki ga je naslovila Putinu o trpljenju otrok med vojno. Ob tem je Trumpu izročil pismo prve dame Ukrajine. »To ni za vas, ampak za vašo ženo,« je dodal.