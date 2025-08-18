ZA TRISTRANSKO SREČANJE

Zelenski Trumpu izročil pismo za Melanio: »To ni za vas, ampak za vašo ženo« (FOTO)

Trump naj bi še danes poklical Putina.
Fotografija: Zelenski je Trumpu izročil pismo. FOTO: Kevin Lamarque Reuters
Odpri galerijo
Zelenski je Trumpu izročil pismo. FOTO: Kevin Lamarque Reuters

STA, N. B.
18.08.2025 ob 20:35
18.08.2025 ob 20:35
STA, N. B.
18.08.2025 ob 20:35
18.08.2025 ob 20:35

Poslušajte

Čas branja: 2:14 min.

ZDA bodo sodelovale pri zagotavljanju varnostnih jamstev za Ukrajino, je danes v Ovalni pisarni z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Zavzel se je za tristransko srečanje z Vladimirjem Putinom in napovedal, da bo ruskega predsednika poklical po koncu današnjih posvetovanj v Washingtonu.

image_alt
Zelenski prispel v Belo hišo, tako ga je sprejel Trump (FOTO)

Trump je med pogovori z novinarji pred bilateralnim srečanje z Zelenskim izrazil prepričanje, da si Putin želi končanja vojne. »Mislim, da bomo, če bo danes vse potekalo po načrtih, imeli tristransko srečanje in mislim, da bo takrat obstajala razumna možnost za končanje vojne,« je dodal. Tudi Zelenski je izrazil pripravljenost na tristransko srečanje s Putinom in Trumpom.

»Vključili se bomo«

Ameriški predsednik je prav tako ocenil, da napredujejo pri prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini. Ob tem je poudaril, da so evropske države »prva obrambna linija«, a da bo pri zagotavljanju miru pomagal tudi Washington, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Vključili se bomo,« je dodal.

Prepričan je, da prekinitev ognja ni potrebna za končanje vojne. »Vem, da bi bilo morda dobro, če bi jo imeli, vendar strateško razumem, zakaj je ena ali druga država ne želi,« je dodal. Ob tem se je zavzel za trajno premirje.

Putina bo poklical še danes

Trump namerava po pogovorih z Zelenskim in evropskimi voditelji v Beli hiši opraviti še telefonski pogovor s Putinom.

Zelenski se je medtem Trumpu zahvalil za njegova prizadevanja za končanje vojne. »Želimo, da se konča dobro za vse. Ukrajinski narod je trpel,« je povedal in se ravno tako zavzel za trajen mir.

Prav tako se je zahvalil prvi dami ZDA Melanii Trump za pismo, ki ga je naslovila Putinu o trpljenju otrok med vojno. Ob tem je Trumpu izročil pismo prve dame Ukrajine. »To ni za vas, ampak za vašo ženo,« je dodal.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Donald Trump Vladimir Putin Volodimir Zelenski Melania Trump vojna v Ukrajini

Priporočamo

Zgodovinsko srečanje v Beli hiši: Trump sporočil, na kaj je pristal Putin
Zelenski Trumpu izročil pismo za Melanio: »To ni za vas, ampak za vašo ženo« (FOTO)
Še ena tragedija na slovenskih cestah, moški umrl na kraju nesreče
Franci Kek žaluje: Včeraj je mirno zaspala in odšla h Gospodu (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Zgodovinsko srečanje v Beli hiši: Trump sporočil, na kaj je pristal Putin
Zelenski Trumpu izročil pismo za Melanio: »To ni za vas, ampak za vašo ženo« (FOTO)
Še ena tragedija na slovenskih cestah, moški umrl na kraju nesreče
Franci Kek žaluje: Včeraj je mirno zaspala in odšla h Gospodu (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.