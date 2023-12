Zelenski sporoča ZDA: Če ukinete pomoč, naši ljudje ne bodo preživeli

Ministrica za finance ZDA Janet Yellen je v torek dejala, da bodo ZDA odgovorne za poraz Ukrajine, če kongres zavrne zahtevo Bidnove administracije po novih milijardah dolarjev za Ukrajino.

»To je zelo težka situacija in lahko smo odgovorni za poraz Ukrajine, če ji ne zagotovimo potrebnih sredstev, vključno s podporo za ukrajinski proračun, ki je še posebej pomemben,« je dejala Yellen v izjavi novinarjem v Mexico Cityju.

Šef kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je pred tem opozoril, da zamuda ameriške pomoči zanje predstavlja veliko tveganje, zaradi katerega bi lahko Ukrajina po skoraj dveh letih izgubila vojno proti Rusiji.

Predsednik Zelenski je nato odpovedal načrtovani nagovor članom kongresa, v katerem se bijejo bitke o zahtevi republikancev, da 100 milijard dolarjev vreden finančni paket poleg pomoči Ukrajini in Izraelu vključuje tudi pregled imigracijske politike in krepitev ameriških meja.

ZDA so Ukrajini zagotovile že 110 milijard dolarjev

Ameriški kongres je Ukrajini od začetka ruske invazije februarja 2022 odobril več kot 110 milijard dolarjev, a potem ko so republikanci v začetku leta prevzeli nadzor nad večino v predstavniškem domu, dodatnih sredstev za vojno niso namenili.

Financiranje Ukrajine je tudi ključno vprašanje za ameriške zaveznike v Evropi, ki ji zagotavljajo veliko izdatnejšo pomoč, da bi ji pomagali v boju proti ruski agresiji, je opozoril finančni minister.

»Ukrajini preprosto zmanjkuje denarja,« je poudarila Yellen. »Vse, kar prejme od davkov, Ukrajina porabi za obrambo in plače za vojake in poveljnike. Brez denarja, ki ga pošiljamo v znak podpore, bi manjkalo šol, bolnišnic in prve pomoči,« je dodala.

Ameriška pomoč Ukrajini je prišla »z močnimi nadzornimi mehanizmi za preprečevanje korupcije in zlorabe sredstev,« je poudarila Yellen. Kar zadeva neposredno podporo ukrajinskemu državnemu proračunu, bi ta šla prek Svetovne banke, katere protikorupcijske varovalke bodo poskrbele, da bo denar končal na pravem mestu, je dejal ameriški minister.

V podporo Ukrajini tudi Cameron

O pomenu podpore in financiranja humanitarne pomoči Ukrajini bo med svojim prvim uradnim obiskom v Washingtonu, odkar je prejšnji mesec prevzel položaj, govoril britanski zunanji minister David Cameron.

Nekdanji britanski premier potuje v ZDA, da bi potrdil močne odnose med državama, pa tudi nadaljnjo podporo Ukrajini, ki je že skoraj dve leti žrtev ruske agresije.