Zelenski se je za pomoč Mariupolu obrnil na Turčijo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je imel pomemben telefonski pogovor s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. »Na predvečer njegovih pogovorov z Putinom sem poudaril potrebo po takojšnji evakuaciji civilistov iz Mariupolja, vključno z Azovstalom, in takojšnji izmenjavi blokiranih enot,« je zapisal Zelenski.

Turčija ima dobre odnose z Ukrajino in Rusijo, Erdogan pa je odigral ključno vlogo pri poskusu posredovanja za prekinitev ognja med državama, poroča britanski BBC.

V soboto je Zelenski ponovno zagrozil, da bo odstopil od vseh pogajanj z Moskvo, če bodo ruske enote ubile še zadnje ukrajinske branilce, ki se skrivajo v jeklarni Azovstal v industrijskem območju v Mariupolju.

Napadi ne pojenjajo

Ruska vojska je tudi na pravoslavno veliko noč izvajala silovite raketne napade na Ukrajino. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so zadeli več deset vojaških objektov in položajev ukrajinske vojske. Z orožjem visoke natančnosti je Rusija med drugim v kraju Petrohrad na območju Dnipropetrovska uničila podzemni kompleks za proizvodnjo streliva za ukrajinsko vojsko, je zatrdil tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov.

Na območju mesta Harkov pa naj bi medtem obstreljevali skladišče streliva in vojaške enote. Po besedah Konašenkova je bilo ubitih 150 ukrajinskih vojakov. Skladišča streliva naj bi zadeli tudi na drugih predelih vzhoda Ukrajine, njegove besede še povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Rusija zavrnila prekinitev ognja

Rusija je sicer že v preteklih dneh zavrnila prekinitev ognja ob pravoslavni veliki noči, prazniku, ki ga obeležujejo tako v Rusiji kot Ukrajini. Danes je svetovalec ukrajinskega predsednika in glavni pogajalec v pogovorih z Moskvo Mihajlo Podoljak kljub temu znova pozval k vzpostavitvi tovrstne prekinitve ognja v Mariupolju.

Obenem se je na Twitterju zavzel za odprtje humanitarnega koridorja iz tega obleganega in v veliki meri porušenega pristaniškega mesta na jugu države. Kot je zapisal, Rusija neprenehoma obstreljuje tamkajšnjo jeklarno Azovstal. »Mesto, kjer se nahajajo naši civilisti in vojaki, je tarča obstreljevanja z letalskimi bombami in topništvom« je zapisal. »Ruska federacija bi morala razmisliti o ostankih svojega ugleda,« je dodal v zapisu, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije.

Združeni narodi in Rdeči križ so danes prav tako pozvali k takojšnji prekinitvi spopadov. Rdeči križ je v svoji izjavi zapisal, da je »zelo zaskrbljen« zaradi dogajanja v Mariupolju in zahteval takojšen dostop do tamkajšnjih civilistov, poroča britanski BBC.

Koordinator Združenih narodov za krizo v Ukrajini Amin Awad pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pozval k takojšnji prekinitvi spopadov, da bi lahko iz mesta še danes evakuirali ujete civiliste. »Dlje ko bomo čakali, več življenj bo ogroženih. Omogočiti jim je treba varno evakuacijo zdaj, danes. Jutri je lahko prepozno,« je v izjavi dejal Awad.

Namestnica ukrajinskega premierja Irina Vereščuk je sicer sporočila, da so prizadevanja za vzpostavitev koridorja za evakuacijo danes znova propadla. Pred tem je posvarila, da naj bi Rusija načrtovala svojo vzporedno pot iz mesta, ki bi prebivalce vodila na rusko ozemlje, poroča britanski BBC.