Zelenski: »Putin bo kmalu umrl in vsega bo konec«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je med obiskom v Parizu izjavil, da bo ruski predsednik Vladimir Putin »kmalu umrl«, poroča Daily Mail. Kontroverzna izjava prihaja v času, ko se v medijih že dlje pojavljajo ugibanja o slabem zdravstvenem stanju 72-letnega ruskega voditelja.

»Umrl bo kmalu – to je dejstvo – in vsega bo konec,« je Zelenski povedal v intervjuju za novinarje po srečanju s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Ugibanja o raku in Parkinsonovi bolezni

Putin že več let buri duhove s svojim videzom, ki naj bi kazal na zdravstvene težave. V preteklosti so opazovalci opozarjali na njegovo zabuhlo lice, rdeče oči, trzajočo nogo in negotovo hojo. Leta 2022 je v enem izmed bolj izpostavljenih trenutkov med srečanjem z obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem sedel sključen, se oklepal mize in nerazločno govoril. V javnosti se pogosto pojavljajo špekulacije o raku ali Parkinsonovi bolezni.

Poleg zdravstvene ocene pa je Zelenski ostro kritiziral tudi Putinove politične namene. »Putin želi razklati Evropsko unijo od znotraj,« je dejal in pri tem izpostavil članice z bolj proruskimi stališči, kot je Madžarska.