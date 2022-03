Zelenski o veliki nevarnosti, ki grozi Evropi

Sobotni obisk ameriškega predsednika Joeja Bidna in njegova izjava, v kateri je ruskega predsednika Vladimirja Putina označil za »klavca« in dejal, da ne sme ostati na oblasti, odmeva tako po svetu kot tudi v Kremlju. »O tem ne odloča Biden. Predsednika Rusije izvolijo Rusi,« so bili kritični v Kremlju, predstavnik Bele hiše pa je pojasnjeval, da Biden ni pozival k spremembi režima v Rusiji, temveč da se Putinu ne more dovoliti, da izvaja oblast nad sosedami v regiji, poroča britanski BBC.

7.30 »Kakšna je cena varnosti? To je kristalno jasno, to so letala za Ukrajino, tanki za našo zemljo, protiletalski sistemi, protiladijske rakete. Naši partnerji imajo to opremo, imajo zalogo, ki pa je v skladiščih prekrita s prahom,« je v nočnem nagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ponovno je pozval Poljsko, naj Ukrajini na pomoč za soočanje z rusko agresijo pošlje bojna letala in tanke. V video konferenci s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo je opozoril, da bo ruska vojska ogrozila tudi sosede Ukrajine, ki so članice Nata.

Nadaljeval je, da za Evropo ne more biti sprejemljivo, da baltskim državam, Poljski, Slovaški in celotni vzhodni Evropi grozi ruska invazija. Dejal je, da prosi za en odstotek tankov, ki jih imajo ukrajinski zahodni partnerji. »Ne prosimo za nič več od tega, a čakamo že 31. dan.«

Poljska je sicer pristala, da bi Ukrajini v zameno za ameriške lovce predala svoje mige, ki jih ima še iz sovjetskih časov in s katerimi so ukrajinski piloti navajeni leteti. A bi to naredila posredno, prek ameriškega oporišča v nemškem Rammsteinu, s čimer pa se niso strinjali Američani.

Ti tudi ne želijo biti neposredno vpleteni v konflikt, ker bi to lahko povzročilo neposredni spopad med ruskimi in Natovimi silami.

7.00 Ponoči je odjeknilo več eksplozij v Lvovu. Reuters poroča, da je bilo ranjenih pet oseb. Poškodovani naj bi bili obrambni objekti in skladišča goriva. Eksplozije naj bi odjeknile tudi v Volinski pokrajini.

V Ukrajini še naprej potekajo hudi boji za Mariupol, ki so ga ruske sile znova močno obstreljevale z letali in s topništvom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tamkajšnji župan Vadim Bojčenko je Rusijo obtožil, da želi mesto povsem uničiti.

Ruska vojska napada brez usmiljenja vse prebivalce tega že močno poškodovanega mesta, kjer so številni prebivalci tudi ruskega porekla. »Nimajo namena zaščititi nikogar,« je dejal Bojčenko v pogovoru za ukrajinsko tiskovno agencijo Unian. »Njihova naloga je, da enostavno izbrišejo mesto z obličja Zemlje, vključno z njegovimi prebivalci,« je še dodal.

Podobno se po po ukrajinskih navedbah dogaja tudi na severu države v mestu Černigiv. Kot je sporočil tamkajšnji župan Vladislav Atrošenko, je mesto povsem uničeno. Ubitih je bilo okoli 200 ljudi. Polovica prebivalcev tega mesta na meji z Belorusijo pa je pobegnilo, je še dodal. Pred vojno je imelo to mesto okoli 285.000 prebivalcev.

Ne glede na hudo uničenje pa oba župana zatrjujeta, da predaje ne bo in da se bodo ukrajinski branilci borili do zadnjega, še poroča dpa.