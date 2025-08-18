SREČANJE

Zelenski prispel v Belo hišo, tako ga je sprejel Trump (FOTO)

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, ki se sklicuje na Belo hišo, bosta Trump in Zelenski najprej imela dvostranski pogovor v Ovalni pisarni Bele hiše.
Fotografija: Trump in Zelenski. FOTO: Nathan Howard Reuters
Trump in Zelenski. FOTO: Nathan Howard Reuters

Več evropskih voditeljev, tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je prispelo v Belo hišo, kjer se bodo danes sestali z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, poroča ameriška televizija CNN. Na srečanju bodo razpravljali o končanju vojne in varnostnih jamstvih za Ukrajino. Zelenski se je medtem znova zavzel za trajen mir.

Pogovorov v Beli hiši se bodo poleg Zelenskega udeležili predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, nemški kancler Friedrich Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron, britanski premier Keir Starmer, italijanska premierka Giorgia Meloni, finski predsednik Alexander Stubb in generalni sekretar Nata Mark Rutte.

Trump in Zelenski. FOTO: Alexander Drago Reuters
Trump in Zelenski. FOTO: Alexander Drago Reuters

Ukrajina pripravljena na premirje

Vsi so danes že prispeli v Belo hišo, pri čemer je ukrajinskega predsednika sprejel Trump. V Belo hišo so evropski voditelji prispeli, potem ko so se mnogi od njih sestali na ukrajinskem veleposlaništvu v Washingtonu. Po sestanku je Zelenski ponovil, da je Ukrajina pripravljena na premirje in vzpostavitev nove varnostne arhitekture.

»Naš glavni cilj je zanesljiv in trajen mir za Ukrajino in za vso Evropo,« je zapisal na omrežju X in ob tem dodal, da ne gre pričakovati, da bo ruski predsednik Vladimir Putin »prostovoljno opustil agresijo«. »Zato mora pritisk delovati, in to mora biti skupni pritisk - ZDA in Evrope ter vseh na svetu, ki spoštujejo pravico do življenja in mednarodni red,« je še dodal.

Trump in Zelenski. FOTO: Mandel Ngan Afp
Trump in Zelenski. FOTO: Mandel Ngan Afp

Prizadevanja za končanje vojne

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, ki se sklicuje na Belo hišo, bosta Trump in Zelenski najprej imela dvostranski pogovor v Ovalni pisarni Bele hiše. Zatem bo sledilo srečanje v širšem krogu z evropskimi voditelji. V ospredju pogovorov bodo prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini in varnostna jamstva za njo.

Pred pogovori v Beli hiši so se v Ukrajini oglasile sirene, ki opozarjajo na zračne napade, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah ukrajinskih sil so se v delih države oglasile sirene potem, ko je bil zaznan vzlet ruskega letala mig-31, ki lahko prevaža balistične rakete.

