Zelenski: Pripravljen sem odstopiti kot predsednik Ukrajine, če bo to prineslo mir!

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na današnji novinarski konferenci v Kijevu izrazil pripravljenost na odstop s predsedniškega položaja v zameno za članstvo Ukrajine v zvezi Nato. Od ameriškega predsednika Donalda Trumpa pa pričakuje "razumevanje" in "varnostna zagotovila".

»Če bo mir za Ukrajino, če res mislite, da moram zapustiti svoj položaj, sem pripravljen. ... lahko ga zamenjam za Nato,« je Zelenski po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal na predvečer tretje obletnice začetka ruske invazije na Ukrajino.

Kot je dejal, bo "takoj odstopil, če bo to potrebno". Pojasnil je, da je njegov glavni cilj zagotovitev ukrajinske varnosti in priključitev zvezi Nato bi bila po njegovih besedah najboljša rešitev za to, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajinski predsednik je izrazil upanje, da bo ponedeljkovo srečanje zaveznikov Ukrajine v Kijevu "prelomno". »Jutri imamo pomemben sestanek. Mogoče bo prelomen, bomo videli. Tu bo 13 voditeljev, 24 jih bo prek spleta," je povedal.

Od ameriškega predsednika Trumpa pričakuje konkretna varnostna zagotovila, da se bo lahko Ukrajina branila pred Rusijo. "Od Trumpa želim medsebojno razumevanje,« je dodal Zelenski.

Kijev in Washington sta po njegovih besedah že bližje dogovoru glede ameriškega dostopa do ukrajinskih surovin v zameno za pomoč.

»Napredujemo v pogovorih,« je dejal ukrajinski predsednik in dodal, da so bili predstavniki Ukrajine in ZDA danes v stikih na to temo. »Ne bom pa podpisal nečesa, kar bo plačevalo še deset generacij Ukrajincev,« je zatrdil.

Trump ukrajinskega predsednika pred dnevi celo označil za diktatorja

Zelenski je še povedal, da ni užaljen zaradi Trumpovih kritik, z ameriškim predsednikom pa se želi sestati še pred morebitnim srečanjem slednjega z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Trump je ukrajinskega predsednika pred dnevi celo označil za diktatorja, krivdo za vojno v Ukrajini pa pripisal Kijevu.

»Vsekakor besed, ki jih je Trump uporabil, ne bi opisal kot kompliment. Človek bi bil užaljen ob besedi diktator, če bi bil diktator. Jaz nisem. Sem zakonito izvoljeni predsednik,« je danes glede tega dejal Zelenski.

Washington je sicer ključni finančni in vojaški podpornik Ukrajine, vendar je Trump močno vznemiril Kijev in evropske zaveznike, potem ko je mimo njih začel pogovore z Rusijo o koncu vojne v Ukrajini. V Kijevu in v Evropi se bojijo, da bi se vojna končala pod pogoji, ki bi nagradili le ruskega predsednika.