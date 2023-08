Zelenski pozira v F-16, Putinovi besnijo: »To vodi v stopnjevanje konflikta!« (VIDEO)

Danska in Nizozemska sta v nedeljo potrdili, da bosta Ukrajini dobavili bojna letala F-16. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je odločitev pozdravil in dejal, da je ta za Ukrajino zgodovinska in navdihujoča. Po njegovih besedah bo Ukrajina prejela 42 omenjenih lovcev.

»Dejstvo, da se je Danska zdaj odločila podariti 19 letal F-16 Ukrajini, vodi v stopnjevanje konflikta,« je po poročanju tiskovne agencije Ritzau dejal ruski diplomat Vladimir Barbin.

Rusija naj bi preprečila nove napade z droni v bližini Moskve Ruska zračna obramba je danes preprečila več napadov na Moskvo z ukrajinskimi brezpilotnimi letalniki, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Dodalo je, da napadi niso terjali žrtev ali povzročili škode na infrastrukturi. So pa začasno ohromili promet na moskovskih letališčih Vnukovo in Domodedovo.

»Danska, ki se skriva za predpostavko, da mora Ukrajina sama določiti pogoje za mir, želi s svojimi dejanji in besedami doseči, da Ukrajina nima druge izbire, kot da nadaljuje vojaški spopad z Rusijo,« je še dodal.