Zelenski podpisal: Ukrajina božič ne bo več praznovala 7. januarja

Ukrajina bo v skladu z zakonom, ki ga je danes podpisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, božič odslej praznovala 25. decembra namesto 7. januarja, kot je veljalo doslej. Odločitev je zadnja v vrsti potez, ki jih je Kijev sprejel s ciljem odmika od Moskve po ruski invaziji na Ukrajino.

»Ukrajinci so že dolgo podvrženi ruski ideologiji na skoraj vseh področjih življenja, vključno z julijanskim koledarjem in praznovanjem božiča 7. januarja,« piše v obrazložitvi besedila, ki so ga poslanci izglasovali sredi tega meseca.

Premik datuma praznovanja božiča je zadnji v vrsti potez, ki jih je Ukrajina sprejela v zadnjih letih, da bi se oddaljila od Moskve, vključno s preimenovanjem ulic in mest, ki spominjajo na sovjetsko obdobje.

Sprejeti zakon tako odraža krhanje rusko-ukrajinskih vezi, tudi med cerkvama v Kijevu in Moskvi, k čemur je dodatno pripomogla ruska invazija na Ukrajino februarja lani.