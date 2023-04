Zelenski po novih napadih obsodil »noč ruskega terorja« (VIDEO in FOTO)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obsodil današnji nov val ruskih raketnih napadov v več mestih po državi, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo 19 ljudi. Napade so obsodili tudi v Bruslju. Medtem so iz Moskve sporočili, da so ruske rakete med obstreljevanjem zadele vse zastavljene cilje, vključno s položaji ukrajinskih rezervistov.

Po zadnjih podatkih je v novem valu ruskih raketnih napadov v več mestih po Ukrajini skupno umrlo 19 ljudi, od tega 17 v mestu Uman v osrednjem delu države in dve osebi v mestu Dnipro.

Zelenski je na Twitterju obsodil »še eno noč ruskega terorja«. »Rusko zlo je mogoče ustaviti z orožjem - naši branilci to počnejo. In ustaviti ga je mogoče s sankcijami - globalne sankcije je treba okrepiti,« je zapisal ukrajinski predsednik, ki zaveznice že dolgo poziva k dobavam bistveno večjih količin orožja in zaostritvi ter boljšemu nadzoru nad izvajanjem doslej uvedenih sankcij proti Rusiji.

Ruski napadi na civiliste

Po navedbah vrhovnega poveljnika ukrajinskih oboroženih sil Valerija Zalužnega so ruske sile v novem valu napadov nad Ukrajino izstrelile skupno 23 raket. Od tega jih je ukrajinska zračna obramba sestrelila 21, kot tudi dve brezpilotni letali. Nad Kijevom je ukrajinska vojska sestrelila 11 manevrirnih raket.

»Rusom moramo odrezati kisik. Sankcije bi morale veljati za tiste države, ki Rusiji pomagajo kupovati zahodne mikročipe za proizvodnjo raket in tako zaobidejo omejitve,« je dejal vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak, medtem ko je zunanji minister Dmitro Kuleba Zahod pozval k dobavi bojnih letal. »Pot do miru je oborožiti Ukrajino z letali F-16 in zaščititi otroke pred ruskim terorjem,« je tvitnil.

Nov val ruskih napadov so obsodili tudi v Bruslju. »Ruski napadi na civiliste in civilno infrastrukturo so vojni zločini,« je sporočil tiskovni predstavnik EU Peter Stano in dodal, da »poveljniki, storilci in sostorilci ne bodo ostali nekaznovani«.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so ruske rakete dolgega dosega zadele vse zastavljene cilje, vključno z začasnimi položaji rezervnih enot ukrajinskih sil.