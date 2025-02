Zelenski opozarja: »Putin bi lahko napadel Nato že prihodnje leto!« (VIDEO)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob prihodu na varnostno konferenco v Münchnu podal izjavo, ki je dvignila veliko prahu. Opozoril je, da bi Rusija lahko že naslednje leto napadla članice Nata, če ne bo ustavljena z jasnimi varnostnimi jamstvi.

Zelenski se je pri svoji trditvi skliceval na obveščevalne podatke, a hkrati poudaril, da ne more trditi z gotovostjo: »Morda bo Putin nadaljeval napredovanje v Ukrajini, ali pa bo šel v Poljsko ali na Baltik. Mislim, da je to njegov načrt. Glede na obveščevalne podatke, ki jih imam, pripravlja vojno proti državam Nata prihodnje leto. To je moje mnenje, ne vem zagotovo, nimam 100-odstotne potrditve ... a z Božjo pomočjo bomo tega norega človeka ustavili.«

Poudaril pomen odprtega dialoga

Zelenski je tudi komentiral srečanje z ameriškim podpredsednikom JD Vanceom, kjer je poudaril pomen odprtega dialoga in varnostnih vprašanj. Poudaril je, da se določene ključne odločitve lahko sprejmejo le na predsedniški ravni, saj gre za varnost Ukrajine in celotne Evrope.

Putinova prihodnost in negotovost v Evropi

Zelenski je bil previden tudi pri odgovarjanju na vprašanja o morebitnih pogajanjih med ZDA, Evropo in Rusijo, saj je dejal, da ne ve, kaj ve več kot on. Njegove besede so znova opozorile na resnost varnostne situacije in pomen enotnosti znotraj NATA, poroča Jutranji list.

