Zelenski objavil posnetek, ki pove vse. Posnela sta se tudi Fajonova in Janšev poslanec (VIDEO)

Danes minevajo tri leta od začetka ruske invazije na Ukrajino. Vojna je zahtevala ogromno število žrtev in povzročila humanitarno krizo.

Z menjavo oblasti v ZDA so se okrepila prizadevanja za končanje vojne, zaradi nove retorike ZDA pa Ukrajino skrbi, da bo izvzeta iz pogajanj.

Nataša Pirc Musar Tri leta strahu, bolečine in negotovosti za ukrajinski narod. Tri leta od začetka ruske invazije na Ukrajino. Odgovornost za nešteto žrtev in humanitarno krizo, ki jo je povzročila, je jasna. Nobeno prikrajanje resnice tega dejstva ne morejo spremeniti. Nujno je, da se vojna čim prej zaključi in oblikuje dogovor med sprtima stranema o prihodnosti medsebojnih odnosov. V iskanju dogovora mora biti Ukrajina enakopraven sogovornik, še toliko bolj zato, ker je žrtev agresije; ker je vpletena v vojno, ki je sama ni hotela. Vsiljevanje miru pod pogoji, ki jih Ukrajina ne more sprejeti, bi bilo zelo slabo sporočilo za reševanje konfliktov drugod po svetu. V tem smislu je vloga Evrope še toliko bolj pomembna. Evropa, ki je svojo integracijo začela na pepelu druge svetovne vojne, nosi posebno odgovornost, da podpre in uveljavlja Ukrajino kot enakovrednega sogovornika pri njenih prizadevanjih za mir, tak, ki ga ne bo podpisala s tresočo roko.

Z dogovorom z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o Ukrajini se morata strinjati tudi Ukrajina in Evropa, je glede pogovorov med ZDA in Rusijo povedala zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. O tem bo v torek v ZDA govorila tudi z ameriškim zunanjim ministrom Marcom Rubiem.

»Tri leta odpora«

Ruski predsednik Vladimir Putin je 24. februarja 2022 sprožil invazijo na Ukrajino z besedami, da gre posebno vojaško operacijo »za demilitarizacijo in denacifikacijo« zahodne sosede. Ob tretji obletnici invazije se je oglasil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Na družbenem omrežju X je objavil posnetek, ki prikazuje nekatere najhujše vojne žrtve v treh letih brutalnih ruskih napadov na Ukrajino.

»Tri leta odpora. Tri leta hvaležnosti. Tri leta absolutnega junaštva Ukrajincev. Ponosen sem na Ukrajino! Zahvaljujem se vsem, ki jo branite in podpirate. Vsem, ki delate za Ukrajino. In naj bo večen spomin na vse, ki so dali svoja življenja za našo državo in ljudi,« je zapisal.

Fajonova: Po treh letih je napočil čas, da orožje utihne in da Ukrajina zaživi v miru

Posnetek ob obletnici agresije je objavila tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Pohvalila je hrabrost Ukrajincev in dodala: »Po treh letih neznosnega trpljenja in nepopisnega uničenja je napočil čas, da orožje utihne in da Ukrajina zaživi v miru in varnosti.«

Podporo Ukrajini je izrazil tudi poslanec SDS Andrej Hoivik: »Če se Ukrajina preda in podleže, pade vsakršna garancija, da se vojna kje v Evropski uniji ne nadaljuje.«