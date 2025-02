Zelenski naj takoj zapusti Ukrajino, opozarjajo Trumpovi sodelavci. Putin menda »le nekaj dni od razglasitve zmage«

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski bi moral zaradi vse hujših napetosti med Washingtonom in Kijevom takoj zapustiti Ukrajino, so opozorili viri blizu Bele hiše.

Odnosi med ZDA in Ukrajino so se ta teden močno zaostrili, potem ko je vojaška obveščevalna služba opozorila, da je Rusija morda le še nekaj dni oddaljena od razglasitve zmage v skoraj tri leta trajajoči vojni. Ameriški predsednik Donald Trump in Zelenski sta se zapletla v ostre besedne spopade, pri čemer je Trump ukrajinskega voditelja označil za »diktatorja«.

V odgovor je Kijev ostro zavrnil Trumpove poskuse mirovnih pogajanj z Rusijo in ga obtožil, da živi v »dezinformacijskem mehurčku«.

Medtem ko se odnosi med voditeljema še naprej slabšajo, je vir blizu ameriškega predsednika za New York Post dejal: »Najboljša rešitev za Zelenskega in za svet bi bila, če bi nemudoma odšel v Francijo.«

Na vprašanje o vse večjih napetostih med ZDA in Ukrajino je drug vir blizu Bele hiše odgovoril, da je bil javni spor že dolgo pričakovan. »To ni nič novega. Že pred meseci sem slišal, da je čas za volitve in novo vodstvo. Pravo vprašanje je, ali je kdo povedal Trumpu, da ga imajo res radi.«

Britanski časnik The Sun​ piše: »Obtoževanje Ukrajine s strani Donalda Trumpa, da gre za prevarante, ki so izzvali vojno z denarjem ameriških davkoplačevalcev, je napad, ki je nedostojen funkcije predsednika ZDA. Skoraj nič v teh obtožbah ni resnično. Gre za nezaslišano šokantno izjavo predsednika Združenih držav.« »Vladimir Putin nikoli ni skrival svojih imperialističnih ambicij niti svojega zanikanja pravice sosednje države, da obstaja kot suverena in svobodna država. Napadel je Ukrajino, moril in posiljeval njeno prebivalstvo, kradel otroke in bombardiral mesta. Predsednik Zelenski ni nikogar prevaral ali povabil k vojni, še manj pa je 'diktator brez volitev'. Prav nasprotno: pokazal se je kot junaški voditelj v vojni, ki nujno potrebuje zahodno pomoč, da bi premagal skoraj nemogoče okoliščine.« »Trditev, da Zelenski izkorišča vojno za osebno bogatenje, je naravnost smešna. Ukrajinsko ljudstvo, med katerim je Zelenski še vedno izjemno priljubljen, je kljub Trumpovim trditvam s pogumom in dostojanstvom vzdržalo vse napade.«

Bo Putin razglasil zmago nad Natom?

Ukrajinska vojaška obveščevalna agencija GUR je sporočila, da je Kremelj le še nekaj dni od razglasitve zmage v vojni. Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi zmago prikazal tudi kot triumf nad zvezo Nato, kar bi pomenilo poraz za Zahod.

»Rusija se pripravlja na razglasitev domnevne 'zmage' v vojni proti Ukrajini do 24. februarja 2025, na tretjo obletnico začetka obsežne invazije,« so zapisali v GUR. Dodali so še, da bi ti načrti lahko vključevali tudi »rusko zmago nad zvezo Nato«.

Bosta našla skupni jezik? FOTO: Handout Afp

Namen teh potez je po mnenju ukrajinske strani »zakriti status agresorja in vojnega zločinca, izoliranega od civiliziranega sveta, ter ga prikazati kot konstruktivno stran v konfliktu, ki je pripravljena na mirno rešitev«.

Države, ki nasprotujejo ruskemu osvajanju ozemlja z agresijo, bodo označene za »sovražnice miru«.

Generalpodpolkovnik Kirilo Budanov je opozoril, da Putinov propagandni stroj in obveščevalne službe po naročilu Kremlja stopnjujejo prizadevanja za destabilizacijo Ukrajine in diskreditacijo države med partnericami, ki omogočajo ključno vojaško pomoč.

Diplomatski spor se je še zaostril, potem ko je Kijev zavrnil ameriški predlog, da v zameno za vojaško pomoč prepustijo svoje mineralne vire ZDA.

Musk meni, da je Zelenski diktator

ZDA so v četrtek v zadnjem trenutku odpovedale skupno novinarsko konferenco z Zelenskim, potem ko se je ta srečal s Trumpovim odposlancem.

Trump je Zelenskega na družbenih omrežjih obtožil, da »zavrača izvedbo volitev«, saj naj bi ga njegovo ljudstvo sovražilo.

Pokazal se je kot junaški voditelj v vojni, ki nujno potrebuje zahodno pomoč, da bi premagal skoraj nemogoče okoliščine, piše The Sun. FOTO: John Thys Afp

Trump je še dejal, da ga je Zelenski prepričal, naj »porabi 350 milijard dolarjev za vojno, v kateri ni mogoče zmagati,« in dodal, da verjame, da si Rusija želi miru. Trumpov tesni zaveznik Elon Musk se je pridružil napadom na Zelenskega, ga označil za »osovraženega diktatorja« in pozval k volitvam v Ukrajini.

V luči teh dogodkov sta Velika Britanija in Francija predlagali mirovni načrt, ki vključuje napotitev do 30.000 britanskih in evropskih vojakov v Ukrajino, kar je Putin označil za »nesprejemljivo«.

Produktiven sestanek s Kelloggom

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je zavrnil obtožbe, da je Trumpova administracija popustila Rusiji, ter poudaril, da želi Washington najprej videti, ali je Moskva »resna glede končanja vojne«.

Svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz je Zelenskega pozval, naj preneha žaliti Trumpa, ter dejal, da je Trump »očitno zelo nejevoljen«, ker Zelenski ni pripravljen sesti k pogajalski mizi.

Zelenski je kljub vsemu sporočil, da je imel »produktivno srečanje« z ameriškim odposlancem Keithom Kelloggom, in dodal, da »močni odnosi med Ukrajino in ZDA koristijo celemu svetu«.