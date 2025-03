Zelenski in Trump govorita prvič po diplomatski polomiji, Putin: »Dokončujemo Ukrajince v Kursku«

Dogajanje na ukrajinsko-ruski fronti se še naprej zaostruje, medtem ko se diplomatski pogovori stopnjujejo. Predsednika Ukrajine in ZDA, Volodimir Zelenski in Donald Trump, se pogovarjata po telefonu, so sporočili iz ukrajinskega predsedstva.

Pogovarjata se prvič po diplomatskem zapletu

Zelenski je iz Helsinkov sporočil, da se bo danes s Trumpom pogovarjal o podrobnostih njegovega nedavnega klica z Vladimirjem Putinom. To bo njun prvi neposredni stik po napetem srečanju v Ovalni pisarni, ki se je prejšnji mesec končalo s sporom. Takrat je Zelenski predčasno zapustil Washington, čeprav je bil tam načrtovan podpis pomembnega sporazuma o kritičnih mineralih.

Kremelj je včeraj sporočil, da se začenja 30-dnevno premirje na ukrajinski energetski infrastrukturi, a so ruske sile že nekaj ur kasneje napadle prav to, kar je izzvalo oster odziv Kijeva. Ukrajinske sile so ponoči odgovorile z napadom na ruska skladišča nafte.

Medtem je ruski predsednik Putin izjavil, da ruska vojska »dokončuje poraz« ukrajinskih sil v Kursku, ukrajinske enote pa naj bi se po navedbah ruskih oblasti premikale proti Belgorodu, kjer naj bi poskušale izvesti nov čezmejni napad.

Britanske enote v pripravljenosti, EU načrtuje

Po navedbah britanskih virov so specialne enote Združenega kraljestva v stanju pripravljenosti za morebitno posredovanje v okviru mirovne misije v Ukrajini. Hkrati Evropska unija danes objavlja nov načrt za zaostritev politike do Rusije, s katerim želi povečati pritisk na Moskvo in okrepiti ukrajinsko obrambo.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je zatrdil, da se Trump in Putin dobro razumeta in si zaupata, kar naj bi pripomoglo k postopni normalizaciji odnosov med Washingtonom in Moskvo.

Ukrajina in Rusija izmenjali 372 vojnih ujetnikov Ukrajina in Rusija sta izmenjali 372 vojnih ujetnikov, je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Kremelj je vest o načrtovani izmenjavi objavil po torkovem pogovoru predsednika Vladimirja Putina z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom.

Medtem Rusija obtožuje Ukrajino, da z napadi na njeno energetsko infrastrukturo poskuša sabotirati morebitni mirovni dogovor, kar Kijev zanika in poudarja, da gre za legitimno obrambo pred rusko agresijo.

Soočenje med Trumpom in Zelenskim bo ključno za nadaljnje korake v vojni in iskanje morebitne poti do miru, a ob trenutnih razmerah na bojišču je trajna prekinitev ognja še vedno daleč od realnosti.