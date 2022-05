Zelenski in Putin skupaj na seznamu

Time je znova pripravil seznam najvplivnejših ljudi na svetu, po pričakovanjih se je nanj tokrat uvrstil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob njem pa celo ruski voditelj Vladimir Putin, kot je pojasnil odgovorni urednik revije Edward Felsenthal, je drugi odgovoren za brutalno vojno, prvi pa velja za junaka sodobnega razdiralnega časa.

Na seznamu je tudi Facebookova žvižgačica.

»V predsedniku Zelenskem ima ukrajinski narod voditelja, vrednega njihovega poguma in trdoživosti,« je ob uvrstitvi Zelenskega zapisal ameriški predsednik Joe Biden, ki je še dodal, da so države sodobnega sveta po zaslugi ukrajinskega predsednika odločnejše in bolj povezane kot kadar koli v zadnjih desetletjih. Zelenskemu dela na lestvici družbo tudi prvi mož ukrajinske vojske, načelnik generalštaba Valerij Zalužni. Med stoterico najvplivnejših osebnosti med politiki izstopajo premierka Barbadosa Mia Mottley, napredna voditeljica, ki med prednostne naloge uvršča spoštovanje do ljudi in okolja, ljubezen in dostojanstvo, jo opevajo, pa Biden, kitajski voditelj Ši Džinping, etiopski premier Abiy Ahmed, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in nemški kancler Olaf Scholz.

Med umetniki na lestvici, ki jo pripravljajo od 1999., izstopa kitajsko-kanadski igralec Simu Liu, družbo mu delajo igralka in pevka Zoë Kravitz, igralka Mila Kunis, pisateljica Qunita Brunson in igralec Channing Tatum. Igralka, pevka in plesalka Zendaya priteguje pozornost med inovatorji ob boku režiserja Taike Waititija in pevke Mirande Lambert. Prvi mož Appla Tim Cook slavi med titani, tako tudi predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde, novi generalni direktor Amazona Andy Jassy in televizijska voditeljica Oprah Winfrey, ameriška glasbenica Mary J. Blige pa med ikonami skupaj z novinarjem Dmitrijem Muratovom, igralcem Keanujem Reevsom, pevko Adele in teniškim igralcem Rafaelom Nadalom. Med pionirji izstopa ameriška košarkarica Candace Parker, družbo ji dela Facebookova žvižgačica​ Frances Haugen.