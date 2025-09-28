Zelenski: Droni so le začetek, Putin bo napadel Evropo

V preteklih dneh so se vrstili preplahi na letališčih, predvsem je bila na udaru Danska, in sicer zaradi dronov, ki so vdirali v zračni prostor, v petek pa so enega od brezpilotnih letalnikov opazili celo nad največjo vojaško bazo v državi. Zaradi incidentov se je v soboto sestal celo vojaški odbor zveze Nato. »Ta dejanja so eskalatorna, nepremišljena in ogrožajo življenja, Rusija pa nosi polno odgovornost zanje,« je na srečanju med drugim dejal predsednik vojaškega odbora Nata Giuseppe Cavo Dragone.

Ukrajinski predsednik je dejal, da je pripravljen pomagati. FOTO: Tetiana Dzhafarova/Afp

Mnenje o tem, kaj se dogaja, je sporočil tudi ukrajinski predsednik, ki je prepričan, da Kremlin z droni preverja obrambne kapacitete držav članic Evropske unije ter njihovo zmožnost braniti se . Po srečanju z ameriškim predsednikomna sedežu Združenih narodov v New Yorku je Zelenski stopil pred novinarje ter dejal, da se Rusija pripravlja na »večji konflikt«. »Putin ne bo čakal, da se konča vojna v Ukrajini. Šel bo v drugo smer in odprl nove konflikte, napadel nove države. Nihče ne ve, katere, a to je tisto, kar hoče,« je dejal ukrajinski predsednik, ki je prepričan, da so preleti dronov tudi prvi korak k temu.

Zelenski je ob tem še izrazil zaskrbljenost, da evropske države niso pripravljene na novo nevarno grožnjo, kar bi se moralo po njegovem mnenju nemudoma spremeniti. Pri tem je zaveznicam ponudil tudi pomoč. »Ne primerjam naše vojske in vojske drugih držav. Mi smo v vojni, a predstavniki držav lahko pridejo k nam na praktično usposabljanje, kako se boriti proti ruskim napadom iz zraka. Pripravljeni smo deliti naše znanje in izkušnje,« je dejal ukrajinski predsednik.