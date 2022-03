Zelenski: Če pogajanja propadejo, nas čaka 3. svetovna vojna

Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je spregovoril v dramatičnem intervjuju za CNN, v katerem je novinarju znova zagotovil, da se je pripravljen pogovarjati z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Opozoril pa je, da po njegovem mnenju sledi huda katastrofa, če ta pogajanja ne prinesejo miru. V tem primeru bo sledila 3. svetovna vojna, je prepričan Zelenski.

»Pripravljen sem se pogovarjati s Putinom tako kot sem se bil pripravljen pogovarjati že zadnji dve leti. Brez pogovor te vojne ni mogoče končati. Če obstaja vsaj 1 odstotek možnosti za zaustavitev te nesmiselne vojne, moramo ta odstotek izkoristiti. Moramo to narediti. Vsak dan izgubljamo ljudi, nedolžne ljudi na terenu,« je dejal Zelenski in še »ruske sile so nas prišle iztrebiti, nas p'obiti. Ampak mi dokazujemo, da se jim naš narod in vojska močno in dostojanstveno upira. Ampak, na žalost, naše dostojanstvo nam ne bo rešilo življenja.«

Ukrajina je tarča ruskih vojaških napadov že vse od 24. februarja, Združeni narodi so potrdili smrti 902 civilistov, ampak to so samo potrjene smrti, verjetno je mrtvih civilistov bistveno več. O vojaških žrtvah za zdaj ni preverljivih podatkov.