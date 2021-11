Se spomnite afganistanske deklice z zelenimi očmi? Zdaj je v Italiji

Šarbat Gula se je leta 1984 pojavila na naslovnici revije National Geographic. Njene zelene oči in predirljivi pogled so postali simbol afganistanskega­ trpljenja v osemdesetih letih dvajsetega stoletja. Tedaj je bila stara dvanajst let, bila je brez staršev, z babico ter brati in sestrami je kot številni drugi begunci iz Afganistana tavala od taborišča do taborišča po Pakistanu.

Legendarna fotografija FOTO: Steve McCurry/Wikimedia Commons

Zdaj se je znašla v Italiji, kamor je prišla v valu zahodnjaške evakuacije Afganistancev po talibanskem prevzemu oblasti v tej nemirni državi, ki že tako zelo dolgo ni videla miru. Kakor so sporočili iz kabineta premiera Maria Draghija, je Italija organizirala njeno evakuacijo in ji bo tudi pomagala pri vključevanju v družbo.

Življenje ji ni prizanašalo

Čeprav je njen obraz zaslovel po vsem svetu, se njeno življenje ni bistveno spremenilo. Še naprej je bila begunka v tuji državi, ki je sčasoma postala njena nova domovina in kjer si je ustvarila družino. Steve McCurry, ki je posnel legendarno fotografijo, jo je skoraj dve desetletji pozneje spet našel, njeno identiteto pa je potrdil tudi forenzik FBI.

1984. leta je bila na naslovnici National Geographica.

O Šarbat se je spet pisalo leta 2016, ko so jo pakistanske oblasti zaradi ponarejenih dokumentov izgnale v Afganistan. Tam jo je sprejel tedanji predsednik Ašraf Gani, ji izročil ključe stanovanja in ji zagotovil varno življenje. Toda avgusta letos so ameriške sile zapustile Afganistan in vrnili so se talibani, ki so med svojo prejšnjo vladavino (1996–2001) ženskam odvzeli vse pravice, ki so jih imele.