Zelena luč novemu cepivu s Kitajske

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes izdala izredno dovoljenje za uporabo cepiva proti covidu-19 kitajskega podjetja Sinopharm. To je prvo kitajsko cepivo, ki je dobilo zeleno luč WHO, poroča francoska tiskovna agencija AFP.»Popoldne je WHO podelil izredno dovoljenje za uporabo cepiva proti covidu-19 pekinškega Sinopharma, ki je s tem postalo šesto cepivo, ki je prejelo potrdilo WHO o varnosti, učinkovitosti in kvaliteti,« je na novinarski konferenci povedal generalni direktor WHO TedrosOrganizacija lahko sedaj uradno tudi kupi kitajsko cepivo in ga dobavlja v okviru pobude Covax, ki omogoča dostop do cepiva proti covidu-19 revnejšim državam sveta. Kitajska je pobudi že v februarju zagotovila 10 milijonov odmerkov Sinopharmovega cepiva.Svetovalna skupina strokovnjakov WHO za cepljenje (SAGE) je cepivo odobrila za starejše od 18 let. Za popolno zaščito sta potrebna dva odmerka. Po preučitvi SAGE je učinkovitost 79-odstotna.WHO je doslej zeleno luč že prižgal cepivom podjetij Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna in dvema različicama cepiva AstraZenece. Pri WHO pa so trenutno še v pregledu drugo kitajsko cepivo Sinovac, rusko cepivo Sputnik V in cepivo ameriškega podjetja Novavax.