Želela je kandidirati na predsedniških volitvah, a je bila zavrnjena. Putin bo imel lažje delo

Ruska osrednja volilna komisija je danes zavrnila kandidaturo novinarke in nasprotnice Kremlja Jekaterine Duncove za predsedniške volitve prihodnje leto. Komisija se je sklicevala na napake v dokumentih, ki jih je predložila Duncova. Ta se sicer zavzema za mir in demokratične procese v Rusiji, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vodja komisije Ela Pamfilova je povedala, da so člani soglasno zavrnili kandidaturo Duncove. Zaradi odločitve komisije tako ne more nadaljevati v naslednjo fazo postopka, to je zbiranje več tisoč podpisov podpornikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 40-letna Duncova je vložila dokumente za kandidaturo na marčevskih volitvah kot neodvisna kandidatka.

Pamfilova, ki po poročanju nemške tiskovne agencije dpa velja za tesno zaupnico ruskega predsednika Vladimirja Putina, je danes razkrila, da se je za predsedniško kandidaturo prijavilo 29 ljudi.

Putin se bo potegoval za nov mandat

Putin je v začetku decembra potrdil, da se bo na volitvah potegoval za nov predsedniški mandat. To bi mu omogočilo obstanek na oblasti najmanj do leta 2030. Po pričakovanjih si bo svoj peti mandat zagotovil brez težav.

Putin je kot predsednik ali premier na oblasti od leta 1999 in vprašanje je, ali ga lahko kdo na prihodnjih volitvah premaga.