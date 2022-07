Želel dokazati, da je voda pitna, a premier je to kmalu zelo obžaloval (VIDEO)

Za premierja indijske zvezne države Pandžab Bhagwanta Manna se svojevrstna politična poteza ni izkazala za prijetno. Tako je bil sprejet v bolnišnico dva dni po tem, ko je želel pokazati, kako čista je voda v reki.

V javnosti se je pojavil posnetek, kako s kozarcem zajema vodo iz onesnažene reke Kali Bein in jo pije.

To je spodbudilo ugibanja o želodčni okužbi premiera, a voditelji AAP, stranke, ki stoji za Mannom, so zanikali, da bi bil hospitaliziran zaradi okužbe.

Pravijo, da je v torek odšel v bolnišnico na rutinski pregled in so ga kmalu zatem odpustili iz bolnišnice, poroča NDTV.

A po drugi strani so se pojavile informacije, da je Mann še vedno v bolnišnici na preiskavah in da so njegovo hospitalizacija zaradi hudih bolečin v trebuhu prikrili.