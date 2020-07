Že drugič zadel štiri milijone

Popraskal je s spominskim kovancem in obogatel. FOTO: Hyejin Kang/Getty Images

Pri blagajni je kupil še srečko, postrgal ter zagledal napis – Obrnite se na uradno osebo.

iz Lansinga, v Michiganu je to, kar ne more verjeti svoji sreči. V zadnjih treh letih je namreč, kot smo že na kratko poročali, že drugič zadel na loteriji; in sicer v klasični igri na srečo, kupec ekspresne srečke zgolj popraska po njej, potem pa mu ne preostane drugega, kot da le še upa na utrinek sreče! Petdesetletni Clark je očitno rojen pod srečno zvezdo: na omenjeni način je prišel – že spet – do štirimilijonskega dobitka!Prvič je prišel pred tremi leti, ko je šel samo po gorivo na bencinsko črpalko. Pri blagajni je kupil še srečko, postrgal ter zagledal napis – Obrnite se na uradno osebo. Kot je bilo predvideno, je potem človek na blagajni postrgal še preostanek premaza in svečano obelodanil: »Mark, pravkar ste zadeli štiri milijone dolarjev!«Mark je sedel v dostavno vozilo ter se vrnil v podjetje. Tam je pospravil svoje stvari in dal odpoved. Šele zatem se je odpeljal k najbližjim in jim povedal, kaj se mu je zgodilo.V času predčasne upokojitve je ogromno ribaril in živel umirjeno ter nerazsipno. Pred nekaj dnevi se je znašel na tržnici, in ko je že hotel domov, je že spet kupil to hitro srečko.Odkar je pred letom dni umrl njegov oče, ima v denarnici kovanec, ki mu ga je podaril pred 10 leti. Tedaj ga je vzel iz denarnice in popraskal z njim po loterijski srečki. »Prepričan sem, da mi je prav ta kovanec pomagal,« pa je razlagal že v naslednjem hipu, ko je povsem šokiran že spet izpraskal jackpot. »V življenju sem imel zares veliko vzponov in padcev, trenutno pa je vse naravnost neverjetno!«