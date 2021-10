Že drugič v tem tednu: Facebook in Instagram se opravičujeta

Številni uporabniki spletnih omrežij so v petek zvečer opazili, da ne deluje vse tako, kot bi moralo delovati. Ugotavljajo, da imajo podobne težave, kot so jih imeli v ponedeljek, ko aplikacije po svetu šest ur niso delovale. Po poročanju Down Detectorja imajo uporabniki messengerja težave s pošiljanjem sporočil, nekateri uporabniki se ne morejo niti prijaviti v facebook, zelo počasi pa delujeta tudi aplikaciji instagram in whatsapp.Da prihaja do težav so potrdili tudi na twitterju in zapisali, da se zelo trudijo, da bi v najkrajšem možnem času odpravili težave. »Zavedamo se, da imate nekateri težave pri dostopanju do naših aplikacij in produktov. Delamo na tem, da bo vse delovalo normalno kolikor hitro se da. Opravičujemo se vam za nevšečnosti,« so sporočili iz Facebooka.Ponedeljekov izpad so pri Facebooku povezali s spremembami konfiguracije strežnikov. Do izpada pa je prišlo tudi na notranjem omrežju, ki ga uporabljajo le zaposleni pri podjetju. Zaradi izpada je ustanovitelj utrpel veliko finančno izgubo. V ponedeljek je izgubil najmanj šest milijard dolarjev.